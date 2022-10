477 baleines meurent dans des échouages ​​”déchirants” en Nouvelle-Zélande

Aucune des baleines échouées n’a pu être renflouée et toutes sont mortes naturellement ou ont été euthanasiées dans une perte “déchirante”, a déclaré Daren Grover, directeur général de Project Jonah, un groupe à but non lucratif qui aide à sauver les baleines.

“Ces événements sont des situations difficiles et difficiles”, a écrit le Département de la conservation dans un article sur Facebook. “Bien qu’il s’agisse d’événements naturels, ils sont toujours tristes et difficiles pour ceux qui aident.”

“Nous ne renflouons pas activement les baleines sur les îles Chatham en raison du risque d’attaque de requins pour les humains et les baleines elles-mêmes, donc l’euthanasie était l’option la plus douce”, a déclaré Dave Lundquist, conseiller technique maritime pour le département de la conservation.

Grover a déclaré qu’il y avait beaucoup de nourriture pour les baleines autour des îles Chatham, et qu’en nageant plus près de la terre, elles se retrouveraient rapidement à passer d’eau très profonde à peu profonde.

“Ils comptent sur leur écholocation et pourtant cela ne leur dit pas qu’ils manquent d’eau”, a déclaré Grover. « Ils se rapprochent de plus en plus du rivage et deviennent désorientés. La marée peut alors descendre sous eux et avant qu’ils ne s’en rendent compte, ils sont échoués sur la plage.