477 baleines meurent dans des échouages ​​”déchirants” en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Quelque 477 globicéphales sont morts après s’être échoués sur deux plages isolées de Nouvelle-Zélande ces derniers jours, selon des responsables.

Aucune des baleines échouées n’a pu être renflouée et toutes sont mortes naturellement ou ont été euthanasiées dans une perte “déchirante”, a déclaré Daren Grover, directeur général de Project Jonah, un groupe à but non lucratif qui aide à sauver les baleines.

Les baleines se sont échouées sur les îles Chatham, qui abritent environ 600 personnes et situées à environ 800 kilomètres (500 miles) à l’est des îles principales de la Nouvelle-Zélande.

Le ministère de la Conservation a déclaré que 232 baleines se sont échouées vendredi à Tupuangi Beach et 245 autres à Waihere Bay lundi.

Les décès surviennent deux semaines après la mort d’environ 200 globicéphales en Australie après s’être échoués sur une plage isolée de Tasmanie.

“Ces événements sont des situations difficiles et difficiles”, a écrit le Département de la conservation dans un article sur Facebook. “Bien qu’il s’agisse d’événements naturels, ils sont toujours tristes et difficiles pour ceux qui aident.”

Grover a déclaré que l’éloignement et la présence de requins dans les eaux environnantes signifiaient qu’ils ne pouvaient pas mobiliser de volontaires pour essayer de renflouer les baleines comme ils l’ont fait lors d’échouages ​​passés.

“Nous ne renflouons pas activement les baleines sur les îles Chatham en raison du risque d’attaque de requins pour les humains et les baleines elles-mêmes, donc l’euthanasie était l’option la plus douce”, a déclaré Dave Lundquist, conseiller technique maritime pour le département de la conservation.

Les échouages ​​massifs de globicéphales sont assez courants en Nouvelle-Zélande, en particulier pendant les mois d’été. Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui cause l’échouement des baleines, bien qu’il semble que leurs systèmes de localisation puissent être confondus par des plages de sable en pente douce.

Grover a déclaré qu’il y avait beaucoup de nourriture pour les baleines autour des îles Chatham, et qu’en nageant plus près de la terre, elles se retrouveraient rapidement à passer d’eau très profonde à peu profonde.

“Ils comptent sur leur écholocation et pourtant cela ne leur dit pas qu’ils manquent d’eau”, a déclaré Grover. « Ils se rapprochent de plus en plus du rivage et deviennent désorientés. La marée peut alors descendre sous eux et avant qu’ils ne s’en rendent compte, ils sont échoués sur la plage.

En raison de l’éloignement des plages, les carcasses de baleines ne seront pas enterrées ou remorquées en mer, comme c’est souvent le cas, mais seront plutôt laissées à se décomposer, a déclaré Grover.

“La nature est un excellent recycleur et toute l’énergie stockée dans le corps de toutes les baleines sera renvoyée à la nature assez rapidement”, a-t-il déclaré.

Nick Perry, l’Associated Press