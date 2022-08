4,7 milliards de dollars de commerce retardés dans une grève de huit jours à Felixstowe

CK Hutchison Holding Ltd, propriétaire du port de Felixstowe, a déclaré dans un communiqué sur le port site Internet il était “déçu” que le débrayage ait eu lieu et a qualifié son offre d’augmentations de salaire de 8% en moyenne de “juste”. La société a enregistré une augmentation de 75% de ses bénéfices pour 2021. Au premier semestre 2022, les bénéfices de la société ont diminué en raison de la baisse des volumes de cargaisons d’exportation / importation traitées dans le port de Hong Kong.

“La congestion devrait s’aggraver dans toute l’Europe avec une augmentation des départs à vide (annulés) et les renversements de conteneurs à la suite de ces annulations auront un impact supplémentaire sur la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Josh Brazil, vice-président des informations sur la chaîne d’approvisionnement pour Project44. “Les ports européens ont échoué dans leurs tentatives de se réconcilier avec leur main-d’œuvre en grève, ce qui a amené des ports comme Rotterdam, Hambourg et Bremerhaven à lutter pour accueillir des navires, ce qui a conduit à des files d’attente de navires au large de leurs côtes. Le délai moyen de livraison du fret pour la route transatlantique a grimpé à 27 jours en juillet, proche de son record historique de 29 jours au début de l’année.”

“Alors que les détaillants se préparent pour les festivités qui approchent (Halloween et Noël), la grève au port de Felixstowe a le potentiel de perturber la chaîne d’approvisionnement britannique à un moment crucial”, a déclaré Teodoro. “En supposant que d’autres ports du sud du Royaume-Uni (Southampton et London Gateway) ou des ports continentaux disposent d’une capacité de réserve pour traiter des marchandises supplémentaires, les compagnies maritimes pourraient détourner leurs navires. Le réacheminement, cependant, n’éliminerait pas le risque de délais de livraison plus longs et des coûts plus élevés, ce qui ne peut qu’aggraver l’économie britannique déjà touchée par une forte inflation. Cela va au-delà d’un “problème logistique”, car l’augmentation des coûts peut être ressentie par les consommateurs finaux.”

Maersk, le deuxième plus grand transporteur maritime au monde, a omis trois escales de navires pendant la grève. je aucune déclaration Maersk a déclaré: “Nous nous attendons à ce que la grève ait un impact significatif sur la gamme de navires et travaillons avec les partenaires des navires pour atténuer autant que possible les risques et les perturbations.”

CNBC a examiné les connaissements et les entreprises qui dépendent des produits quittant ce port. Certains noms notables répertoriés étaient Amazon, General Mills, Loreal, GSK, Bacardi, Kellogg, Mars Foods, Diageo, la société propriétaire de Guinness, et Suntory, propriétaire de Jim Beam.

« Les premières discussions avec les compagnies maritimes ont commencé pour dévier les conteneurs », a déclaré Andreas Braun, directeur des produits Europe, Moyen-Orient et Afrique océan chez Crane Worldwide Logistics. “Cependant, il existe peu d’alternatives pour déplacer les conteneurs vers d’autres ports. Les lignes de transport maritime sont déjà confrontées à la congestion et au désordre des conteneurs dans les autres ports.”

La grève aura également un impact sur les entreprises et industries américaines qui exportent vers le Royaume-Uni. Selon des données douanières détaillées analysées par MDS Transmodal, un total de 66,7 millions de dollars d’exportations américaines ont été traitées dans le port de Felixstowe pour le mois d’août 2021.

Le moment de l’arrivée des marchandises pour les vacances est également préoccupant.

Des données récentes des douanes américaines montrent que Levi’s et Black & Decker exporte vers ce port, avec Mallory Transportation qui transporte des motos, JF Hillebrand transportant Sonoma Wine, Ocean Spray, Nutrition and Biosciences qui a fusionné avec IFF, et Brown Forman, la société propriétaire de Jack Daniels. Becton Dickinson et Archer Daniels Midland exportent également leurs produits vers ce port.

Il y a aussi une énorme quantité de bois et de produits agricoles qui sont exportés et qui ont une durée de conservation, comme les amandes, les arachides, les noix, les pistaches et les canneberges.

Selon OEM, les autres catégories de produits qui sont traitées par Felixstowe sont les meubles, les ordinateurs et les pièces automobiles.

“La grève portuaire à Felixstowe interrompra le flux de fret d’exportation et d’importation entre les États-Unis et le Royaume-Uni”, a déclaré Alan Baer, ​​président d’OL USA. “Le fret actuellement en route devra être réacheminé, ce qui créera des retards et des dépenses supplémentaires pour toutes les personnes concernées. Bien que des ports alternatifs existent, ils ne seront peut-être pas en mesure de faire face au volume supplémentaire de navires et au besoin de logistique terrestre.”

La grève à Felixstowe est la dernière d’une série de grèves portuaires en Europe où les travailleurs font grève contre l’inflation et les bénéfices records que les ports ont réalisés pendant la pandémie.

En Allemagne, les négociations sur les conventions collectives des travailleurs portuaires et des ports sont restées infructueuses. La Commission fédérale des négociations collectives du syndicat Verdi examine l’offre du port aujourd’hui, mardi. Si le syndicat n’accepte pas l’offre et qu’aucun compromis n’est trouvé, le comité de négociation collective a déjà mis au vote une “grève de l’application” dans un tract envoyé aux travailleurs syndiqués. Les travailleurs du port pourraient alors reprendre la grève.

Les ports allemands ont connu une série d’arrêts de travail et de grèves qui ont créé une congestion importante. Les ports des Pays-Bas ont également connu des embouteillages car le commerce a été redirigé vers les ports pour éviter l’encombrement des ports allemands et le ralentissement de la séparation des conteneurs liés à la Russie à la suite des sanctions.

L’empilement de conteneurs en Allemagne et aux Pays-Bas prendra jusqu’au premier trimestre 2023 si un accord est conclu, selon Braun. Si aucun accord n’est conclu, le carambolage se poursuivra.

Les options d’expédition alternatives pour les entreprises américaines qui importent ou exportent des produits depuis Felixstowe sont limitées en raison de la congestion du port voisin. Un défi supplémentaire auquel sont confrontés les responsables de la logistique est le faible niveau d’eau du Rhin allemand. Les niveaux sont si bas qu’il est désormais interdit à certains navires vides de naviguer.

La chaîne d’approvisionnement CNBC Heat Munp les fournisseurs de données sont la société d’intelligence artificielle et d’analyse prédictive Everstream Analytics ; la plateforme mondiale de réservation de fret Freightos, créateur du Freightos Baltic Dry Index ; le prestataire logistique OL USA ; la plate-forme d’intelligence de la chaîne d’approvisionnement FreightWaves ; la plate-forme de chaîne d’approvisionnement Blume Global ; le prestataire logistique tiers Orient Star Group ; la société d’analyse marine MarineTraffic ; la société de données de visibilité maritime Project44 ; la société de données de transport maritime MDS Transmodal UK ; plate-forme d’analyse comparative et d’analyse du marché des taux de fret maritime et aérien Xeneta ; principal fournisseur de recherche et d’analyse Sea-Intelligence ApS ; logistique mondiale de grue ; DHL Global Forwarding ; le prestataire logistique de fret Seko Logistics ; et Planète, fournisseur d’images satellites quotidiennes et de solutions géospatiales mondiales.