47 élèves de Joliet Central ont été intronisés à la société des distinctions honorifiques le 16 mars – Shaw Local

Le 16 mars, le lycée Joliet Central High School a intronisé 47 élèves dans les Sociétés nationales française et espagnole des distinctions honorifiques.

La National French Honor Society reconnaît les «bourses exceptionnelles» et favorise et encourage l’étude de la langue et de la culture françaises, selon un communiqué de presse du Joliet Township High School District 204. La Spanish National Honor Society «se concentre sur l’excellence académique en langue espagnole et promeut le étude des langues et des cultures hispaniques », selon le communiqué.

Les intronisés de la National French Honour Society 2022 sont Paola Bernal, Nicole Cinelli, Rachel Dunne, Emily Jurado, Tess Kovis, Eduardo Martinez, Isaac Nuñez, Alexander Ornelas Angel, Maria Plascencia Almanza et Yandy Spec Viltres.

Les intronisés de la Société nationale d’honneur espagnole 2022 sont Anahy Aguilera-Ortiz, Nicole Aguirre, Caroline Baltz, Jaime Barbosa-Ochoa, Sierra Barnett, Hamverling Blandon-Lopez, Giselle Campos, Nicole Cisneros-Ortiz, Ivan Contreras, Daniela Diaz, Estefany Esquivel-Rodriguez , Arlyn Garcia, Ximena Gonzales, Amelia Hromek, Antonio Lopez, Carlos Manzo, Genesis Yareli Maximo, Jalah McCullum, Jaylynn Montelongo, Aidan Morales, Emmanuel Ochoa, Abraham Ortiz, Yanirah Ortiz, Ariana Perez, Roberto Piña, Mateo Reyes, Anahi Rodriguez, Melanie Romero, Leonardo Rosas, Jasmine Sanchez, Joel Santacruz, Stephany Serna, Lilyanah Soto, Joselin Trujillo, Evelin Valdes, Jasmine Valdez et Salvador Zaragoza.

Le lycée central Joliet a intronisé 47 élèves dans les sociétés nationales française et espagnole de distinctions honorifiques le mercredi 16 mars 2022. Sur la photo, quelques-uns des intronisés de la Société nationale espagnole de distinctions honorifiques 2022. (Photo fournie)

À propos du district scolaire 204 du canton de Joliet

Le district scolaire secondaire 204 du canton de Joliet a été créé en 1899 et fondé en 1901, ce qui en fait l’un des plus anciens districts scolaires de la région, selon son site Web.

Jusqu’en 1969, le district 204 a également servi de site pour le premier collège junior aux États-Unis – Joliet Junior College, a également indiqué le site Web.

Le district 204 compte plus de 6 500 étudiants et deux campus : Joliet Central High School et Joliet West High School, selon le site Web.

Pour plus d’informations, visitez jthsorg.