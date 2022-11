47 % des daters disent que ne pas voter est un ” briseur d’accord ” pour une relation

Connaître, par exemple, les droits reproductifs ou la politique des armes à feu était extrêmement important pour les dateurs en 2022, les données montrent: 75% des célibataires recherchaient un match qui respectait ou était investi dans les problèmes sociaux. En fait, l’activisme et l’intérêt pour les droits de vote ont augmenté de 84 % et 37 %, respectivement, cette année dans les biographies de Tinder.

Et 53% des utilisateurs ont déclaré que le fait de savoir qu’une correspondance potentielle est un électeur régulier les rend plus attrayants.

De façon intéressante, les célibataires ne sont pas aussi obsédés par un partenaire potentiel reflétant leurs opinions politiques qu’ils le sont avec eux ayant des opinions politiques, point final, selon les données de Match.

Selon l’enquête auprès de 5 000 célibataires:

46% des célibataires sortiraient avec quelqu’un avec des opinions politiques très différentes

24 % veulent un partenaire qui pense exactement comme eux

40 % veulent un partenaire qui peut discuter des deux côtés d’une question politique

Selon les données, être indépendant de l’opinion est plus un drapeau rouge que d’avoir des opinions différentes :

58 % disent que c’est un facteur décisif si un partenaire potentiel n’est pas ouvert d’esprit sur les questions clés.

31 % disent que ne pas avoir d’opinion sur les questions clés est un facteur décisif. Seuls 16% des utilisateurs ont dit la même chose en 2017.

Avec certains sujets, cependant, il Est-ce que peu importe votre opinion. L’avortement, par exemple, en fait partie. Deux femmes célibataires sur trois ne sortiront pas avec un partenaire dont les opinions sur l’avortement ne correspondent pas aux leurs.

Comment cela peut-il vous aider pour les dates futures ?

Tout d’abord, assurez-vous de parler des problèmes sociaux qui sont importants pour vous. Les gens veulent savoir où vous en êtes, même si cela s’écarte de là où ils se trouvent. Et préparez-vous à être mis à la porte si vous n’avez pas voté.

