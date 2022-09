47 accusés d’avoir volé 250 millions de dollars à un programme alimentaire: le gouvernement fédéral américain

MINNEAPOLIS –

Les autorités fédérales ont accusé 47 personnes dans le Minnesota de complot et d’autres chefs d’accusation dans ce qu’elles ont déclaré mardi être le plus grand stratagème de fraude à avoir profité de la pandémie de COVID-19 en volant 250 millions de dollars à un programme fédéral qui fournit des repas aux enfants à faible revenu.

Les procureurs affirment que les accusés ont créé des entreprises qui prétendaient offrir de la nourriture à des dizaines de milliers d’enfants à travers le Minnesota, puis ont demandé le remboursement de ces repas par le biais des programmes de nutrition alimentaire du département américain de l’Agriculture. Les procureurs disent que peu de repas ont été servis et que les accusés ont utilisé l’argent pour acheter des voitures de luxe, des biens et des bijoux.

“Ces 250 millions de dollars sont le plancher”, a déclaré Andy Luger, l’avocat américain du Minnesota, lors d’une conférence de presse. “Notre enquête se poursuit.”

De nombreuses entreprises qui prétendaient servir de la nourriture étaient parrainées par une organisation à but non lucratif appelée Feeding Our Future, qui a soumis les demandes de remboursement des entreprises. La fondatrice et directrice exécutive de Feeding Our Future, Aimee Bock, faisait partie des personnes inculpées, et les autorités affirment qu’elle et d’autres membres de son organisation ont soumis les demandes de remboursement frauduleuses et ont reçu des pots-de-vin.

L’avocat de Bock, Kenneth Udoibok, a déclaré que l’acte d’accusation “n’indique ni culpabilité ni innocence”. Il a dit qu’il ne commenterait pas davantage avant d’avoir vu l’acte d’accusation.

Lors d’entretiens après que les forces de l’ordre aient fouillé plusieurs sites en janvier, y compris le domicile et les bureaux de Bock, Bock a nié avoir volé de l’argent et a déclaré n’avoir jamais vu de preuves de fraude.

Plus tôt cette année, le ministère américain de la Justice a fait de la poursuite des fraudes liées à la pandémie une priorité. Le département a déjà pris des mesures d’exécution concernant plus de 8 milliards de dollars américains de fraude présumée liée à la pandémie, notamment en portant des accusations dans plus de 1 000 affaires pénales impliquant des pertes supérieures à 1,1 milliard de dollars.

Les responsables fédéraux ont décrit à plusieurs reprises la fraude présumée comme “effrontée” et ont décrié qu’il s’agissait d’un programme destiné à nourrir les enfants qui avaient besoin d’aide pendant la pandémie. Michael Paul, agent spécial en charge du bureau du FBI de Minneapolis, a qualifié cela “d’étonnante démonstration de tromperie”.

Luger a déclaré que le gouvernement avait été facturé pour plus de 125 millions de faux repas, certains accusés inventant des noms pour les enfants en utilisant un générateur de noms aléatoires en ligne. Il a affiché un formulaire de remboursement qui affirmait qu’un site servait exactement 2 500 repas par jour du lundi au vendredi, sans qu’aucun enfant ne tombe malade ou ne soit absent du programme.

“Ces enfants ont été simplement inventés”, a déclaré Luger.

Il a déclaré que le gouvernement avait jusqu’à présent récupéré 50 millions de dollars en argent et en biens et s’attend à en récupérer davantage.

Les accusés du Minnesota font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment de complot, de fraude électronique, de blanchiment d’argent et de corruption. Luger a déclaré que certains d’entre eux avaient été arrêtés mardi matin.

Selon des documents judiciaires, le stratagème présumé visait les programmes fédéraux de nutrition infantile de l’USDA, qui fournissent de la nourriture aux enfants et aux adultes à faible revenu. Au Minnesota, les fonds sont administrés par le ministère de l’Éducation de l’État et les repas ont toujours été fournis aux enfants dans le cadre de programmes éducatifs, tels que des écoles ou des garderies.

Les sites qui servent la nourriture sont parrainés par des groupes publics ou à but non lucratif, tels que Feeding Our Future. L’agence de parrainage conserve 10 % à 15 % des fonds de remboursement à titre de frais administratifs en échange de la soumission des réclamations, du parrainage des sites et du décaissement des fonds.

Mais pendant la pandémie, certaines des exigences standard pour que les sites participent aux programmes fédéraux de nutrition alimentaire ont été levées. L’USDA a autorisé les restaurants à but lucratif à participer et a autorisé la distribution de nourriture en dehors des programmes éducatifs. Les documents d’accusation indiquent que les accusés ont exploité ces changements “pour s’enrichir”.

Les documents indiquent que Bock a supervisé le programme et qu’elle et Feeding Our Future ont parrainé l’ouverture de près de 200 sites de programmes fédéraux de nutrition infantile dans tout l’État, sachant que les sites avaient l’intention de soumettre des réclamations frauduleuses.

“Les sites prétendaient frauduleusement servir des repas à des milliers d’enfants par jour quelques jours ou semaines seulement après leur création et malgré le fait qu’ils aient peu ou pas de personnel et peu ou pas d’expérience dans le service de ce volume de repas”, selon les actes d’accusation.

Un exemple décrit un petit restaurant avec vitrine à Willmar, dans le centre-ouest du Minnesota, qui ne servait généralement que quelques dizaines de personnes par jour. Deux accusés ont offert au propriétaire 40 000 dollars par mois pour utiliser son restaurant, puis ont facturé au gouvernement quelque 1,6 million de repas sur 11 mois de 2021, selon un acte d’accusation. Ils ont répertorié les noms d’environ 2 000 enfants – près de la moitié de l’effectif total du district scolaire local – et seuls 33 noms correspondaient à de vrais élèves, selon l’acte d’accusation.

Feeding Our Future a reçu près de 18 millions de dollars de fonds du programme fédéral de nutrition infantile sous forme de frais administratifs rien qu’en 2021, et Bock et d’autres employés ont reçu des pots-de-vin supplémentaires, qui étaient souvent déguisés en “honoraires de consultation” versés à des sociétés écrans, selon les documents de facturation.

Selon un affidavit du FBI descellé plus tôt cette année, Feeding Our Future a reçu 307 000 USD de remboursements de l’USDA en 2018, 3,45 millions de dollars en 2019 et 42,7 millions de dollars en 2020. Le montant des remboursements a bondi à 197,9 millions de dollars en 2021.

Des documents judiciaires indiquent que le ministère de l’Éducation du Minnesota était de plus en plus préoccupé par l’augmentation rapide du nombre de sites parrainés par Feeding Our Future, ainsi que par l’augmentation des remboursements.

Le département a commencé à examiner plus attentivement les candidatures du site Feeding Our Future et en a refusé des dizaines. En réponse, Bock a poursuivi le département en novembre 2020, alléguant une discrimination, affirmant que la majorité de ses sites étaient basés dans des communautés d’immigrants. Cette affaire a depuis été rejetée.