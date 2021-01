L’ascension de Joe Biden au sommet de la politique américaine ne pouvait pas contraster plus fortement avec celle de son prédécesseur Donald Trump, une ascension sûre et régulière dans les rangs de l’establishment du parti. Depuis ses modestes débuts à Scranton, en Pennsylvanie.

Biden est diplômé de la faculté de droit et a brièvement travaillé comme avocat avant de se tourner vers la politique. Il est devenu l’un des plus jeunes sénateurs du pays dans une victoire surprise en 1972, le début d’une brillante carrière de quatre décennies à Capitol Hill.

Mais c’est une tragédie qui a failli dérailler lorsque sa première femme Neilia et sa petite fille Naomi ont été tuées dans un accident de voiture quelques semaines seulement après son élection inaugurale au Sénat. Il a prêté serment pour son premier mandat au Sénat depuis la chambre d’hôpital de ses tout-petits fils Beau et Hunter, qui ont tous deux survécu à l’accident.

Il y a eu un autre deuil des années plus tard lorsque son fils Beau est décédé d’une tumeur au cerveau en 2015.

Après un échec de la candidature présidentielle en 1987, Biden s’est présenté à nouveau 20 ans plus tard, mais s’est retrouvé éclipsé par un opposant au charismatique unique. Cependant, Barrack Obama a apprécié l’expérience de son aîné et l’a choisi comme commandant en second.

Sans se décourager, l’architecte est entré à nouveau dans la mêlée, se retrouvant face à un éventail de progressistes pour la nomination démocrate de 2020. Après un départ hésitant, il a remporté la victoire contre Bernie Sanders, son principal rival de gauche.

Son parti étant toujours divisé, Biden a commencé sa campagne pour de bon, et il a bientôt dû se défendre des allégations de corruption du camp Trump à cause des relations commerciales de son fils Hunter en Ukraine.

L’équipe du président Trump a également cherché à présenter le candidat démocrate comme un déclin mental, un otage de la gauche et intrinsèquement faible. Il a été impitoyablement moqué par Trump pour avoir prononcé des discours de campagne depuis le sous-sol de sa maison dans le Delaware.

Mais Biden a émergé de son bunker sous forme de combat, dans un débat télévisé désormais tristement célèbre dans lequel il a donné aussi bien qu’il a obtenu.

Alors que la nation émerge du carnage de clôture de la présidence Trump, le plus grand défi de Biden est peut-être d’unir un pays dans lequel tant de gens rejettent son leadership.