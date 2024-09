4,6 millions de personnes asthmatiques au Canada sont invitées à donner la priorité à la gestion de leur asthme à l’approche des mois les plus froids

TORONTO, le 20 septembre 2024 – Avec l’arrivée des mois d’automne et d’hiver plus frais, Asthme Canada et la Fondation pour la santé pulmonaire exhortent les 4,6 millions de Canadiens qui vivent avec l’asthme à prendre des mesures proactives pour gérer leur maladie. Cet appel à l’action s’inscrit dans le cadre de la campagne « Brisez l’essoufflement : appuyez sur Play on Life ».

Les visites à l’hôpital liées à l’asthme augmentent souvent en automne et en hiver, car les symptômes peuvent s’aggraver en raison de l’air froid, des infections respiratoires et des allergènes intérieurs. En prenant les bonnes précautions, les personnes asthmatiques peuvent réduire leur risque d’exacerbations et maintenir une meilleure santé tout au long de la saison.

5 conseils essentiels pour gérer l’asthme pendant les mois les plus froids :

Mettez à jour votre plan d’action contre l’asthme : prenez rendez-vous avec votre professionnel de la santé pour revoir et mettre à jour votre plan d’action écrit contre l’asthme. Ce guide personnalisé vous aide à reconnaître les changements dans vos symptômes et décrit des mesures spécifiques pour prévenir et gérer les poussées. Prenez votre médicament de contrôle comme prescrit : Suivez les instructions de votre professionnel de la santé et prenez votre médicament de contrôle quotidiennement, même lorsque vous vous sentez bien, pour garder votre asthme sous contrôle. Ayez toujours sur vous votre inhalateur de secours : Gardez toujours sur vous votre médicament de secours (inhalateur de secours) au cas où une exacerbation (crise) d’asthme surviendrait. Identifiez et évitez les déclencheurs de votre asthme : Déclencheurs d’asthme à l’intérieur : En hiver, les gens passent jusqu’à 90 % de leur temps à l’intérieur, ce qui augmente leur exposition aux déclencheurs courants de l’asthme. Parmi les déclencheurs d’asthme à l’intérieur les plus courants, on trouve les squames d’animaux, les acariens, les moisissures et les fumées des feux ouverts ou des poêles à bois. Pour réduire l’exposition, tenez compte des éléments suivants : Utilisez un purificateur d’air : un purificateur d’air avec un filtre HEPA peut aider à éliminer les allergènes comme les acariens et les squames d’animaux de l’air de votre maison. Nettoyage régulier : époussetez et passez l’aspirateur fréquemment pour réduire la prolifération des acariens et des squames d’animaux. Lavez la literie et les rideaux à l’eau chaude pour tuer les acariens. Contrôlez l’humidité : maintenez les niveaux d’humidité intérieure entre 30 et 50 % à l’aide d’un déshumidificateur pour réduire la croissance des moisissures. Évitez les feux ouverts : si possible, limitez l’utilisation de cheminées ouvertes, de poêles à bois et de bougies, car la fumée et les vapeurs peuvent aggraver les symptômes de l’asthme.

Déclencheurs extérieurs : l’air froid et certaines moisissures sont courants pendant les mois les plus froids. Une exposition soudaine à l’air froid peut provoquer une constriction des voies respiratoires, entraînant une respiration sifflante et des difficultés respiratoires. Pour vous protéger : Habillez-vous chaudement : couvrez-vous toujours le nez et la bouche avec un foulard ou un masque lorsque vous sortez pour réchauffer l’air avant qu’il ne pénètre dans vos poumons. Surveillez les conditions extérieures : vérifiez la qualité de l’air et les niveaux de spores de moisissure dans votre région, surtout si vous êtes sensible aux allergènes extérieurs. Les jours où la qualité de l’air est mauvaise, limitez les activités en extérieur. Évitez les activités de plein air : si le temps est particulièrement froid, venteux ou humide, pensez à rester à l’intérieur pour réduire le risque de crise d’asthme.

Faites-vous vacciner : de nombreuses exacerbations de l’asthme sont déclenchées par le rhume, la grippe et d’autres maladies respiratoires. Jusqu’à 80 % des consultations liées à l’asthme chez les enfants sont dues à des virus respiratoires. Il est particulièrement important pour les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant d’asthme sévère de se faire vacciner. Consultez votre professionnel de la santé pour connaître les vaccins appropriés dans votre cas.

Suivre ces conseils essentiels vous aidera à vaincre l’essoufflement et à reprendre le cours de la vie.

« Les personnes atteintes d’asthme nous disent souvent que l’automne et l’hiver sont des mois qui présentent des défis particuliers », a déclaré Jeffrey Beach, président et chef de la direction d’Asthma Canada. « Durant ces mois, les déclencheurs comme les infections virales deviennent plus fréquents, ce qui entraîne une augmentation des exacerbations. Il est essentiel de vous assurer que votre plan d’action contre l’asthme est à jour et que vous prenez vos médicaments de contrôle comme prescrit. Si vous avez des questions sur la gestion de votre asthme, veuillez communiquer avec notre ligne d’assistance GRATUITE sur l’asthme et les allergies au 1-866-787-4050 ou à [email protected], où vous pourrez parler à un éducateur respiratoire certifié de toutes vos préoccupations. »

« Bien que de nombreux Canadiens croient que leur asthme est bien maîtrisé, nos recherches indiquent que de nombreux adultes et enfants souffrent encore de symptômes comme l’essoufflement », a déclaré Jessica Buckley, présidente et directrice générale de la Lung Health Foundation. « Un plan d’action contre l’asthme est un outil indispensable pour comprendre votre véritable niveau de contrôle de l’asthme et savoir quoi faire si vos symptômes évoluent. Remplir ce simple document d’une page est une étape importante pour vivre pleinement votre vie avec cette maladie. »

Apprenez-en davantage sur la façon de prendre le contrôle de votre asthme sur asthma.ca.

À propos d’Asthme Canada :

Asthme Canada est le seul organisme national de bienfaisance en soins de santé qui se consacre à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’asthme et d’allergies respiratoires. Depuis 50 ans, Asthme Canada est fière d’être la voix nationale des Canadiens atteints d’asthme. Notre mission est d’aider les Canadiens asthmatiques à mener une vie saine grâce à l’éducation, à la défense des droits et à la recherche. Pour plus d’informations, veuillez visiter Asthma.ca.

À propos de l’asthme au Canada :

Plus de 4,6 millions de personnes souffrent d’asthme au Canada Dont 900 000 enfants de moins de 19 ans ; et 800 000 adultes de plus de 65 ans ;

L’asthme est la troisième maladie chronique la plus répandue au Canada

On estime que 317 Canadiens reçoivent un diagnostic d’asthme chaque jour

On estime que 250 Canadiens perdent la vie à cause de l’asthme chaque année

Certains Canadiens sont plus durement touchés par l’asthme; sa prévalence est 40 % plus élevée dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis que dans la population canadienne générale.

À propos de l’asthme :

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires qui provoque des symptômes tels qu’un essoufflement, une oppression thoracique, une toux et une respiration sifflante. L’asthme provoque une inflammation et un rétrécissement des bronches, ce qui entraîne une limitation du flux d’air et des difficultés respiratoires. Il n’existe actuellement aucun remède contre l’asthme, mais avec un traitement approprié, il peut être géré.

À propos des plans d’action contre l’asthme :

Un plan d’action contre l’asthme sert de feuille de route personnalisée pour la gestion de l’asthme, permettant aux personnes atteintes de la maladie d’identifier les poussées potentielles et de les gérer efficacement. Les recherches indiquent qu’avoir un accord écrit avec son prestataire de soins de santé améliore la gestion de l’asthme à domicile.

Les plans d’action contre l’asthme peuvent être téléchargés gratuitement sur le site Web d’Asthme Canada.

Pauric Keegan, Courriel : [email protected], Tél. : 416 787 4050

NT5