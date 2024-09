46 millions de dollars pour le fonds destiné aux prestataires de soins de santé en milieu rural, prêts pour la prochaine série de demandes

9 septembre — Un fonds d’État vieux d’un an qui injecte de l’argent dans le système de santé rural du Nouveau-Mexique dispose de sa deuxième ronde de financement et est prêt à recevoir les demandes.

Le Fonds de prestation de soins de santé en milieu rural, créé l’année dernière avec un financement initial de 80 millions de dollars, a été reconstitué au cours de la session législative de cette année avec un nouveau montant de 46 millions de dollars, que les dirigeants de l’État prévoient de verser d’ici la fin de l’exercice 2027, a déclaré Elisa Wrede, directrice de la planification stratégique de la New Mexico Health Care Authority.

« Nous pouvons accueillir des prestataires indépendants, des groupes, en fait n’importe quel prestataire Medicaid qui fournit des services Medicaid et qui cherche à se développer », a déclaré Wrede, qui supervise le programme. « L’essentiel est que nous avons besoin de plus de services. »

Les législateurs de l’État et la gouverneure Michelle Lujan Grisham ont soutenu ces dernières années les efforts visant à consolider le réseau de soins de santé rural du Nouveau-Mexique, déjà très sollicité. Les hôpitaux, les cliniques et les cabinets indépendants se plaignent tous de difficultés à recruter du personnel, de difficultés à respecter les taux de remboursement de Medicaid et Medicare et de la montée en flèche des coûts d’exploitation, notamment des taux de faute médicale.

Le fonds s’adresse spécifiquement aux prestataires opérant dans les comtés de moins de 100 000 habitants et accorde des subventions aux organisations qui souhaitent lancer de nouveaux services ou étendre la disponibilité des services existants, a déclaré Wrede.

« Nous cherchons à combler les lacunes dans ces communautés », a-t-elle déclaré.

Lorsque le premier cycle de financement a été lancé il y a un an, ces fournisseurs ont afflué.

« À l’ouverture, nous avons reçu 146 demandes, ce qui est énorme », a déclaré M. Wrede. « Sur ce total, nous avons pu financer… 52 organisations. »

Selon Wrede, les projets financés par le programme comprenaient le transport, la santé maternelle et infantile, les soins dentaires, la santé comportementale, les soins primaires, l’optométrie et les soins spécialisés.

Parmi les organisations qui ont reçu un coup de pouce figuraient El Centro Family Health, qui prévoyait d’étendre les services dentaires dans le comté de Taos, et le Gerald Champion Regional Medical Center à Alamogordo, qui prévoyait de redémarrer ses services psychiatriques ambulatoires en personne, selon un rapport antérieur.

Dans l’ensemble, a déclaré Wrede, les dirigeants de l’État ont constaté que le programme a fourni un financement pour créer près de 396 nouveaux emplois à temps plein et a jusqu’à présent servi 23 309 personnes supplémentaires grâce à ses extensions, pour un total de 78 721 « rencontres avec des patients ».

« Ce sont des personnes qui avaient besoin de services et qui n’en auraient pas bénéficié auparavant », a déclaré Wrede.

L’État travaille également avec les employeurs pour tenter de garantir que les nouveaux services puissent être maintenus même après l’épuisement du financement public.

L’État organisera un webinaire la semaine prochaine pour aider les candidats potentiels à comprendre et à naviguer dans le programme.

Lujan Grisham a célébré le nouveau cycle de financement dans un communiqué de presse lundi.

« Cet investissement de 46 millions de dollars démontre notre engagement à améliorer l’accès aux soins de santé dans les zones rurales tout en fournissant un soutien essentiel aux prestataires de soins de santé », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Nous encourageons tous les prestataires admissibles à profiter de cette occasion pour renforcer les services qu’ils offrent dans leurs communautés. »