46 migrants retrouvés morts dans une caravane abandonnée à San Antonio

SAN ANTONIO (AP) – Quarante-six personnes ont été retrouvées mortes après avoir été abandonnées dans un semi-remorque sur une route secondaire isolée à San Antonio lors de la dernière tragédie qui a coûté la vie à des migrants passés en contrebande à travers la frontière du Mexique aux États-Unis. Seize personnes ont été hospitalisés, dont quatre enfants.

Un employé de la ville a entendu un appel à l’aide du camion peu avant 18 heures lundi et a découvert la scène horrible, a déclaré le chef de la police William McManus. Quelques heures plus tard, des sacs mortuaires gisaient sur le sol près de la remorque et les corps sont restés à l’intérieur pendant que les autorités réagissaient à la calamité.

Le maire de San Antonio, Ron Nirenberg, a déclaré que les 46 personnes décédées avaient “des familles qui essayaient probablement de trouver une vie meilleure”.

“Ce n’est rien de moins qu’une horrible tragédie humaine”, a déclaré Nirenberg.

C’est l’une des tragédies les plus meurtrières qui ont coûté la vie à des milliers de personnes au cours des dernières décennies alors que des personnes tentaient de traverser la frontière américaine depuis le Mexique. Dix migrants sont morts en 2017 après avoir été piégés dans un camion garé dans un Walmart à San Antonio. En 2003, les corps de 19 migrants ont été retrouvés dans un camion étouffant au sud-est de San Antonio.

Les pays d’origine de tous les migrants et la durée pendant laquelle ils ont été abandonnés sur le bord de la route n’étaient pas connus dans l’immédiat.

Parmi eux, 22 sont mexicains, sept guatémaltèques et deux honduriens, a indiqué sur Twitter Roberto Velasco Álvarez, chef du département Amérique du Nord du département mexicain des relations extérieures.

“Nos condoléances”, a-t-il tweeté. “Tous les responsables seront traduits en justice.”

Le sud du Texas a longtemps été la zone la plus fréquentée pour les passages frontaliers illégaux. Les migrants traversent les véhicules à travers les points de contrôle de la patrouille frontalière jusqu’à San Antonio, la grande ville la plus proche, d’où ils se dispersent à travers les États-Unis.

Les agents sont arrivés pour trouver un corps sur le sol à l’extérieur de la remorque et une porte partiellement ouverte vers la remorque. Trois personnes ont été arrêtées, mais il n’était pas clair si elles étaient définitivement liées à la traite des êtres humains, a déclaré McManus.

Sur les 16 personnes hospitalisées pour des maladies liées à la chaleur, 12 étaient des adultes et quatre des enfants, a déclaré le chef des pompiers Charles Hood. Les patients étaient chauds au toucher et déshydratés, et aucune eau n’a été trouvée dans la remorque, a-t-il déclaré.

“Ils souffraient d’un coup de chaleur et d’épuisement”, a déclaré Hood. “C’était un semi-remorque réfrigéré, mais il n’y avait pas d’unité de climatisation en état de marche visible sur cette plate-forme.”

Ceux qui se trouvaient dans la caravane faisaient partie d’une tentative présumée de trafic de migrants aux États-Unis, et l’enquête était menée par US Homeland Security Investigations, a déclaré McManus.

Les grandes plates-formes sont apparues comme une méthode de contrebande populaire au début des années 1990 au milieu d’une augmentation de la police des frontières américaines à San Diego et à El Paso, au Texas, qui étaient alors les couloirs les plus fréquentés pour les passages illégaux.

Avant cela, les gens payaient de petits frais aux opérateurs maman-et-pop pour les faire traverser une frontière largement non surveillée. Alors que la traversée est devenue exponentiellement plus difficile après les attentats terroristes de 2001 aux États-Unis, les migrants ont été conduits sur des terrains plus périlleux et ont payé des milliers de dollars de plus.

La chaleur représente un grave danger, en particulier lorsque les températures peuvent augmenter considérablement à l’intérieur des véhicules. Le temps dans la région de San Antonio était principalement nuageux lundi, mais les températures ont approché 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius)

Certains partisans ont établi un lien avec les politiques frontalières de l’administration Biden. Aaron Reichlin-Melnick, directeur des politiques à l’American Immigration Council, a écrit qu’il redoutait une telle tragédie depuis des mois.

“Avec la frontière fermée aussi étroitement qu’elle l’est aujourd’hui pour les migrants du Mexique, du Guatemala, du Honduras et du Salvador, les gens ont été poussés vers des routes de plus en plus dangereuses. La contrebande de camions est en hausse », a-t-il écrit sur Twitter.

Stephen Miller, architecte en chef des politiques d’immigration de l’ancien président Donald Trump, a déclaré: «Les passeurs et les trafiquants d’êtres humains sont méchants et pervers» et que l’approche de l’administration en matière de sécurité aux frontières récompense leurs actions.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, un républicain candidat à la réélection, a été franc dans un tweet sur le président démocrate : « Ces morts sont sur Biden. Ils sont le résultat de ses politiques meurtrières d’ouverture des frontières.

Les migrants – principalement du Mexique, du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador – ont été expulsés plus de 2 millions de fois en vertu d’une règle de l’ère de la pandémie en vigueur depuis mars 2020 qui leur refuse une chance de demander l’asile mais encourage les tentatives répétées car il n’y a pas de conséquences juridiques pour se faire prendre. Les personnes d’autres pays, notamment Cuba, le Nicaragua et la Colombie, sont moins fréquemment soumises à l’autorité du titre 42 en raison des coûts plus élevés pour les renvoyer chez eux, des relations diplomatiques tendues et d’autres considérations.

Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a signalé 557 décès à la frontière sud-ouest au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre, soit plus du double des 247 décès signalés l’année précédente et le plus élevé depuis qu’il a commencé à suivre en 1998. La plupart sont liés à la chaleur exposition.

Le CBP n’a pas publié de décompte des morts pour cette année, mais a déclaré que la patrouille frontalière avait effectué 14 278 «missions de recherche et de sauvetage» sur une période de sept mois jusqu’en mai, dépassant les 12 833 missions effectuées au cours de la période précédente de 12 mois et plus de 5 071 l’année précédente.

Spagat a rapporté de San Diego. Le journaliste d’Associated Press, Terry Wallace, a contribué depuis Dallas.

Eric Gay et Elliot Spagat, Associated Press