46 % des Américains continuent de commettre cette erreur de carte de crédit coûteuse

L’une des plus grandes idées fausses sur les cartes de crédit est que le fait de reporter un solde d’un mois à l’autre donnera un coup de pouce à votre pointage de crédit.

À ce stade, 46 % des Américains pensent à tort que laisser un petit solde sur leur carte est meilleur pour leur pointage de crédit que de rembourser le solde chaque mois, selon un récent NerdWallet. étude trouvé.

C’est une erreur coûteuse. En fait, tout montant de dette renouvelable vous coûte des intérêts. Celles-ci ne sont généralement pas calculées en fonction du montant de la dette que vous reportez à la prochaine période de relevé, mais plutôt en fonction de votre solde moyen quotidien. Avoir un solde pourrait également affecter votre pointage de crédit.

“Financièrement, vous bénéficiez d’essayer de rembourser autant que vous le pouvez”, a déclaré Paul Siegfried, vice-président senior et responsable des activités de cartes de crédit chez TransUnion.

Les experts en crédit conseillent généralement aux emprunteurs de maintenir la dette renouvelable en dessous de 30 % de leur crédit disponible afin de limiter l’effet que des soldes élevés peuvent avoir sur votre pointage de crédit.

Pourtant, près de la moitié des titulaires de cartes de crédit ont des dettes de carte de crédit d’un mois à l’autre, selon un Rapport de taux d’escomptetout comme les frais d’intérêt sur ces soldes deviennent plus chers.

Les taux des cartes de crédit dépassent maintenant 18 % et atteindront probablement 20 % d’ici le début de l’année prochaine alors que la Réserve fédérale continue d’augmenter les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation.

Avec les hausses de taux jusqu’à présent, ces utilisateurs de cartes de crédit finiront par payer environ 20,9 milliards de dollars de plus en 2022 qu’ils ne l’auraient fait autrement, selon une analyse distincte de WalletHub.

