46 attaques signalées contre les forces américaines à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas (responsable)

Un responsable américain de la défense a déclaré jeudi à Fox News qu’il y avait eu 46 attaques contre des bases militaires américaines depuis le 17 octobre – environ une semaine après que le Hamas a lancé sa guerre contre Israël.

Le responsable a expliqué que les dernières attaques en Irak et en Syrie n’ont provoqué aucun blessé ni dommage aux infrastructures. Les attaques impliquent un mélange de drones à sens unique et de roquettes et quatre d’entre elles ont eu lieu après que les États-Unis ont mené une frappe aérienne en Syrie la nuit dernière, selon le responsable.

L’attaque la plus récente a visé les forces américaines et de la coalition sur la base aérienne d’Al-Asad en Irak ce matin, a indiqué le responsable.

Les troupes américaines en Irak et en Syrie ont été attaquées à plusieurs reprises par des groupes probablement soutenus par l’Iran. En réponse à l’un des récents incidents en Syrie, les forces militaires américaines ont mené mercredi une frappe aérienne contre une installation d’armement dans le pays.

MISES À JOUR EN DIRECT : ISRAËL EN GUERRE CONTRE LE HAMAS

“Aujourd’hui, sous la direction du président Biden, les forces militaires américaines ont mené une frappe d’autodéfense contre une installation dans l’est de la Syrie utilisée par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et des groupes affiliés”, a déclaré le secrétaire à la Défense Lloyd Austin dans un communiqué. “Cette frappe a été menée par deux F-15 américains contre un stockage d’armes. Cette frappe d’autodéfense de précision est une réponse à une série d’attaques contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des affiliés de la Force Qods et du CGRI.”

“Le président n’a pas de priorité plus élevée que la sécurité du personnel américain, et il a ordonné l’action d’aujourd’hui pour montrer clairement que les États-Unis se défendront eux-mêmes, défendront leur personnel et leurs intérêts”, a ajouté Austin.

LES HOUTHIS, SOUTENUS PAR L’IRAN, Abattent un drone américain près du Yémen

Un responsable américain de la défense a également confirmé mercredi à Fox News que les Houthis, soutenus par l’Iran, avaient abattu un drone américain MQ-9 Reaper près de la côte yéménite.

“Nous pouvons confirmer qu’un avion télépiloté militaire américain MQ-9 a été abattu alors qu’il se trouvait dans l’espace aérien international au-dessus des eaux internationales au large des côtes du Yémen”, a déclaré le responsable. “Les responsables du commandement central américain évaluent l’incident.”

Le drone MQ-9 Reaper surveillait le Yémen lorsqu’une milice houthie lui a tiré dessus. Le coût du drone est estimé à environ 30 millions de dollars.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La dernière fois qu’un MQ-9 Reaper a été abattu par des combattants houthis, c’était le 6 juin 2019. L’administration Biden a retiré les Houthis de la liste américaine des groupes terroristes en 2021.

Liz Friden, Andrea Vacchiano et Jennifer Griffin de Fox News ont contribué à ce rapport.