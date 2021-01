Une majorité de républicains a voté mardi que la deuxième mise en accusation de Donald Trump était inconstitutionnelle, signe que l’ancien président sera probablement acquitté lors de son prochain procès.

Le sénateur républicain Rand Paul a forcé le Sénat à voter sur la question, arguant que le procès était illégal étant donné que Trump n’occupe plus le bureau ovale.

La plupart des républicains, y compris le chef du GOP, Mitch McConnell, étaient d’accord avec lui: 45 d’entre eux ont voté que c’était illégal, mais cinq sénateurs du GOP ont rejoint les démocrates pour leur donner 55 voix pour continuer.

Il faudrait les deux tiers du Sénat pour condamner Trump, ce qui signifierait que 17 sénateurs républicains devraient croiser les rangs et voter pour la condamnation.

Si Paul recevait plus de 34 votes des républicains, cela démontrerait qu’une condamnation pour Trump semblerait presque impossible. Il a eu 44 ans pour le rejoindre.

Il a déclaré aux journalistes que le vote signifiait que « le procès de destitution est mort à l’arrivée ».

«C’est l’une des rares fois à Washington où une défaite est en fait une victoire», a-t-il noté.

Les républicains qui sont allés contre Trump et avec les démocrates étaient les sénateurs Mitt Romney, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski et Pat Toomey.

Et Collins a déclaré plus tard aux journalistes à Capitol Hill que le vote indiquait que Trump serait acquitté.

« Je pense qu’il est assez évident d’après le vote d’aujourd’hui qu’il est extrêmement improbable que le président soit condamné », a-t-elle déclaré. «Faites juste le calcul.

Le sénateur républicain Lindsey Graham, qui assure la liaison entre Trump et les sénateurs républicains, a déclaré s’être entretenu avec l’ancien président lundi soir.

«Il décompresse, dit Graham. « Il a une équipe juridique qu’il essaie d’organiser et il a juste besoin de continuer à faire ce qu’il fait et le procès sera terminé dans quelques semaines, je pense. »

Le vote de mardi était un bon signe pour Trump. Avant cela, Paul a fait valoir que juger un ancien président violerait la Constitution américaine.

« C’est un simple citoyen », a déclaré le sénateur à propos de Trump lors d’une allocution au Sénat.

Paul a souligné que l’article premier, section trois de la Constitution stipule que lorsque le président des États-Unis est jugé, le juge en chef préside. Le sénateur démocrate Patrick Leahy préside à la place du juge en chef de la Cour suprême John Roberts, qui a siégé au premier procès de destitution de Trump.

« L’absence du juge en chef démontre qu’il ne s’agit pas d’un procès du président, mais d’un procès de simple citoyen. Par conséquent, je rappelle au Règlement que cette procédure, qui jugerait un simple citoyen et non un président, un vice-président ou un officier civil, viole la Constitution et n’est pas un ordre », a-t-il déclaré.

Le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a qualifié la théorie de Paul d’absurdité et a déclaré qu’elle donnerait aux présidents une « carte constitutionnelle de sortie de prison gratuite ».

«Le Sénat a le pouvoir de juger d’anciens fonctionnaires et les raisons en sont le bon sens. Cela n’a aucun sens qu’un président ou un fonctionnaire puisse commettre un crime odieux contre notre pays, puis vaincre les pouvoirs de destitution du Congrès et éviter un vote de disqualification en démissionnant simplement ou en attendant de commettre cette infraction jusqu’à leurs dernières semaines au pouvoir, ‘ il a dit.

« La théorie selon laquelle le Sénat ne peut pas juger d’anciens fonctionnaires équivaudrait à une carte constitutionnelle de sortie de prison pour tout président qui commet une infraction impénétrable », a conclu Schumer.

Plus tôt, dans un discours prononcé au Sénat, Paul a dénoncé les démocrates, les qualifiant de « partisans en colère, dérangés par leur haine de l’ancien président ».

« Honte à ceux qui cherchent le blâme et la vengeance, et qui choisissent de pervertir un processus constitutionnel en le faisant », a-t-il déclaré. «Je veux que ce corps soit enregistré – chaque dernière personne ici.

Avant le vote, il a déclaré aux journalistes à Capitol Hill qu’il ne s’attendait pas à sortir victorieux, mais qu’il s’attendait à ce qu’au moins 40 sénateurs républicains votent avec lui.

Républicains qui ont voté contre Trump Cinq sénateurs républicains se sont opposés à Donald Trump et ont voté mardi avec les démocrates pour procéder au procès de destitution: Mitt Romney de l’Utah: Romney est un critique de longue date de Trump et a voté pour le condamner pour un article de mise en accusation lors de son premier procès en destitution Ben Sasse du Nebraska: Sasse a critiqué Trump pour son rôle dans l’incitation à l’émeute du 6 janvier. Il a déclaré que l’attaque du Capitole était « le résultat inévitable et laid de la dépendance du président à une division constamment alimentée ». Susan Collins du Maine: Collins a également tenu Trump pour responsable de l’émeute, affirmant: « Le président porte la responsabilité de remonter la foule et d’inciter cette foule. C’était complètement irresponsable. Lisa Murkowski d’Alaska: Murkowski a appelé Trump à démissionner immédiatement après l’attaque du 6 janvier, avant même que Joe Biden ne prenne ses fonctions. «Je veux qu’il démissionne. Je veux qu’il sorte. Il a causé suffisamment de dégâts », a-t-elle déclaré. Pat Toomey de Pennsylvanie: Toomey, qui prend sa retraite, a également appelé Trump à démissionner de son poste de président. «La meilleure façon pour notre pays est que le président démissionne et s’en aille le plus tôt possible. Je reconnais que ce n’est peut-être pas probable, mais ce serait mieux.

« Je pense que ce sera suffisant pour montrer que, vous savez, plus d’un tiers du Sénat pense que toute la procédure est inconstitutionnelle, ce qui montrera qu’en fin de compte, ils n’ont pas les votes pour procéder à une destitution », a déclaré Paul. .

« C’est purement une question de partisanerie mesquine, de rancune et d’amertume », a déclaré le républicain du Kentucky.

Avant que Paul ne fasse son objection, les 100 sénateurs – 50 démocrates et 50 républicains – ont prêté serment en tant que jury de Trump.

« Jurez-vous solennellement qu’en tout ce qui concerne le procès de la destitution de Donald John Trump … vous ferez une justice impartiale conformément à la Constitution et aux lois, alors aidez-vous Dieu? », Leur a demandé Leahy.

«Oui», ont répondu les sénateurs.

Après avoir prêté serment, les sénateurs, par groupes de quatre par ordre alphabétique, se sont rendus au puits du Sénat pour signer le livre de serment.

«Ici vous! Ici vous! Ici vous! Toutes les personnes sont ordonnées de garder le silence sous peine d’emprisonnement pendant que la Chambre des représentants expose au Sénat des États-Unis un article de mise en accusation contre Donald John Trump, ancien président des États-Unis », a rappelé le greffier du Sénat aux législateurs. .

Trump est le seul président à avoir été destitué par la Chambre des représentants à deux reprises. Et il est le premier à subir un procès après avoir quitté ses fonctions. Il pourrait être disqualifié d’occuper de futures fonctions publiques s’il est reconnu coupable.

Le procès devrait commencer le 9 février mais l’article de mise en accusation a été remis au Sénat lundi soir.

La Chambre a approuvé l’article unique de mise en accusation le 13 janvier, accusant Trump d’avoir incité à l’insurrection avec son discours à ses partisans avant qu’ils ne prennent d’assaut le Capitole le 6 janvier, ce qui a fait cinq morts et l’interruption de la certification des élections.

Il y a eu un débat parmi les universitaires sur la question de savoir si le Sénat peut tenir un procès pour Trump depuis qu’il a quitté ses fonctions le 20 janvier. De nombreux experts ont déclaré que la «mise en accusation tardive» est constitutionnelle, arguant que les présidents qui commettent une faute tardive dans leur mandat ne devraient pas être à l’abri du processus même défini dans la Constitution pour les tenir responsables.

Les républicains du Sénat ont invité mardi le professeur de droit constitutionnel Jonathan Turley à se joindre à eux à leur déjeuner hebdomadaire pour répondre aux questions des sénateurs sur la constitutionnalité de la tenue d’un procès en destitution d’un ancien président.

Turley a écrit un article en 1999 dans lequel il s’est prononcé en faveur du jugement d’anciens fonctionnaires fédéraux.

«Je dis à plusieurs reprises que ce que j’ai dit en 99 est vrai que, de toute évidence, ces trois procès avaient une valeur autre que le renvoi parce que les gens étaient partis. Et j’ai expliqué que cette valeur était la condamnation de la conduite ainsi qu’une éventuelle disqualification. Je crois toujours la déclaration historique en cela », a-t-il déclaré aux journalistes à Capitol Hill après le déjeuner.

Et il a confirmé qu’il avait reçu de très nombreuses questions des sénateurs.

‘Oui. Et pas de déjeuner, dit-il.

Au moins 17 républicains devraient rejoindre les 50 démocrates du Sénat également divisé pour que Trump soit condamné, un seuil des deux tiers qui semble peu susceptible d’être atteint.

Trump reste une force puissante parmi les républicains et ses partisans ont promis de relever les défis électoraux auprès des législateurs du parti qui soutiennent la condamnation.

Certains républicains ont critiqué les fausses déclarations de Trump de fraude électorale et ses efforts infructueux pour renverser la victoire électorale du président Joe Biden le 3 novembre. Mais aucun républicain du Sénat n’a déclaré définitivement qu’il prévoyait de voter pour le condamner.