45 sacs contenant des restes humains retrouvés après la disparition de 7 jeunes dans l’ouest du Mexique

Les autorités du nord du Mexique ont trouvé 45 sacs contenant des restes humains dans une gorge à la périphérie de la ville de Guadalajara et tentent de déterminer combien de corps s’y trouvent.

Les sacs trouvés dans un belvédère forestier contenaient des restes d’hommes et de femmes, selon le bureau du procureur de l’État de Jalisco, dans l’ouest du pays. dit dans un communiqué Mercredi soir. Les pompiers et la protection civile ont travaillé avec un hélicoptère pour récupérer les restes de la gorge et ont prévu de poursuivre les efforts de récupération au cours des prochains jours.

Les autorités recherchaient sept jeunes qui avaient été portés disparus la semaine dernière lorsqu’ils ont trouvé le site, mais on ne savait toujours pas s’ils faisaient partie des restes retrouvés. Le bureau du procureur de l’État a déclaré avoir enquêté sur le site après avoir reçu un rapport sur d’éventuelles parties du corps.

Les autorités du nord du Mexique ont trouvé 45 sacs contenant des restes humains à la périphérie de Guadalajara. Bureau du procureur de l’État de Jalisco

Les responsables ont déclaré que la recherche avait commencé après la découverte mardi d’un sac en plastique noir contenant des restes humains. En raison du terrain difficile et du manque de soleil, l’enquête a repris mercredi et se poursuivra jusqu’à ce que tous les restes soient retrouvés, a indiqué le parquet.

Il y a plus de 110 000 personnes portées disparues au Mexique, et Jalisco est l’État avec le nombre le plus élevé, à 15 000, selon les données du gouvernement fédéral. Il y a aussi des milliers de restes non identifiés dans les morgues et les cimetières.

Plus tôt cette année, 31 corps ont été exhumés par les autorités de deux tombes clandestines à Jalisco, où opère le puissant Jalisco New Generation Cartel. L’État est l’un des plus touchés par la violence du crime organisé. L’année dernière, 301 corps ont été découverts dans l’État dans 41 tombes clandestines, et 544 corps ont été retrouvés en 2020, le nombre le plus élevé à ce jour.

Dépotoirs clandestins sont souvent utilisés par les cartels de la drogue pour se débarrasser de leurs victimes. Le manque d’aide de la part des autorités oblige de nombreux membres de la famille à entreprendre eux-mêmes des recherches pour leurs proches disparus, formant souvent des équipes de recherche bénévoles appelées « colectivos ».