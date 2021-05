45 PM IST Wembley Stadium

Prédiction de l’équipe CHE vs LEI Dream11 et suggestions pour la finale de la FA Cup 2020-21 d’aujourd’hui entre Chelsea et Leicester City: Chelsea et Leicester City verrouillent les cornes lors de la finale de la FA Cup 2021 le samedi 15 mai. Le match à haute tension entre les deux équipes se jouera au stade de Wembley, à Londres, et débutera à 21 h 45 IST. Le prochain match final sera la troisième sortie au cours des quatre dernières années pour les Bleus et ils voudront soulever le trophée pour la neuvième fois de l’histoire du club. Pendant ce temps, Leicester City n’a pas disputé de finale de la FA Cup depuis 1969 et après avoir perdu à ce stade lors de leurs quatre tentatives précédentes, les Foxes voudront changer les choses cette fois.

Avec des rêves de remporter leur premier trophée de la saison, le match final est sûr d’être un cracker.

CHE vs LEI Diffusion en direct

Le match sera retransmis en direct sur les chaînes de télévision Sony TEN 2, Sony TEN 2 HD, Sony TEN 3 et Sony TEN 3 HD. Alors que la diffusion en direct sera disponible sur SONY LIV.

Détails du match CHE vs LEI

Le match se jouera le samedi 15 mai au stade de Wembley, à Londres. Le jeu commencera à 21h45 IST.

Prédiction CHE vs LEI Dream11 Team

Capitaine: Kelechi Iheanacho

Vice-capitaine: Mason Mount

Gardien de but: Kasper Schmeichel

Défenseurs: Wesley Fofana, Timothy Castagne, Antonio Rudiger, Ben Chilwell

Milieux de terrain: Kai Havertz, Mason Mount, N’Golo Kante, Youri Tielemans

Attaquants: Timo Werner, Kelechi Iheanacho

XIs probables CHE vs LEI

Chelsea: Kepa Arrizabalaga (GK); Thiago Silva, Antonio Rudiger, Andreas Christensen; Ben Chilwell, Cesar Azpilicueta, N’Golo Kante, Jorginho; Mason Mount, Kai Havertz, Timo Werner

Leicester City: Kasper Schmeichel (GK); Jonny Evans, Caglar Soyuncu, Wesley Fofana; Timothy Castagne, Ricardo Pereira, Wilfred Ndidi, Youri Tielemans; James Maddison, Kelechi Iheanacho, Jamie Vardy

