VIL vs BAR Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour la Liga d’aujourd’hui 2020-21 entre Villarreal et Barcelone:Barcelone est de retour en action ce week-end et espère renforcer sa candidature au titre alors que Villarreal les accueillera à l’Estadio de la Ceramica, à Villarreal. Le match crucial de la Liga 2020-21 se jouera dimanche et débutera à 19h45 IST. Villarreal a subi une défaite choc contre le Deportivo Alaves plus tôt cette semaine et voudra rebondir dans ce match. Attendu que, dépassez Getafe lors de leur match précédent et serez confiant avant ce match. Le Barça est actuellement troisième du classement, à cinq points du leader de l’Atletico Madrid avec un match en cours. Alors que Villarreal occupe la septième position, un point derrière la cinquième Real Sociedad.

La Liga 2020-21 Villarreal vs Barcelone: ​​nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Villarreal sera privé des services de Vicente Iborra, tandis que la participation de Pervis Estupinan reste douteuse. Pendant ce temps, Ansu Fati et Philippe Coutinho sont mis à l’écart avec des blessures à long terme pour le Barça. Alors qu’Ousmane Dembele et Neto restent dubitatifs.

VIL vs BAR Diffusion en direct

Malheureusement, il n’y aura pas de retransmission en direct en Inde. Cependant, les fans peuvent diffuser en direct gratuitement sur la page Facebook officielle de la Liga.

Détails du match VIL vs BAR

Le match se jouera le dimanche 25 avril à l’Estadio Estadio de la Ceramica, à Villareal. Le jeu commencera à 19h45 IST.

Pronostic VIL vs BAR Dream11 Team

Capitaine: Lionel Messi

Vice-capitaine: Gerard Pique

Gardien de but: Marc-Andre ter Stegen

Défenseurs: Gerard Pique, Jordi Alba, Pau Torres, Oscar Mingueza

Milieux de terrain: Samuel Chukwueze, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann

Attaquants: Lionel Messi, Paco Alcacer

XIs probables VIL vs BAR

Villarreal: Sergio Asenjo (GK); Alfonso Pedraza, Pau Torres, Raul Albiol, Juan Foyth; Etienne Capoue, Manu Trigueros, Dani Parejo; Gerard Moreno, Paco Alcacer, Samuel Chukwueze

Barcelone: ​​Marc-André ter Stegen (GK); Gerard Pique, Clément Lenglet, Oscar Mingueza; Sergino Dest, Jordi Alba, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Antoine Griezmann, Lionel Messi

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici