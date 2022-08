45 nouveaux incendies de forêt se déclenchent après que la foudre a frappé des zones sèches de la Colombie-Britannique

Plusieurs nouveaux incendies de forêt ont été déclenchés dans le sud de la Colombie-Britannique après les récents orages qui ont traversé certaines parties de la province.

Les données du BC Wildfire Service montrent que 44 nouveaux incendies se sont déclarés au cours des deux derniers jours. Des groupes de nouveaux incendies se sont déclarés à la suite d’orages dans l’ouest de l’île de Vancouver et dans l’intérieur, de Prince George à la frontière américaine. Environ 74 % des incendies qui brûlent actuellement ont été causés par la foudre.

Environnement Canada a publié des avertissements de chaleur pour le canyon du Fraser, le nord de la Thompson et les sections intérieures de la côte nord et centrale, car les températures dans les années 30 devraient se poursuivre jusqu’à vendredi dans l’intérieur.

Jusqu’à présent en 2022, il y a eu 638 incendies de forêt. Il y a 89 incendies de forêt qui brûlent activement en Colombie-Britannique, dont six sont des incendies de forêt notables.

Ruisseau de Keremeos

Emplacement : 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton

Superficie estimée : 6 712 hectares

Cause : En cours d’enquête

Le BC Wildfire Service affirme que les conditions sont «restées favorables» pour lutter contre le feu de forêt de Keremeos Creek. Les équipes d’extinction des incendies de forêt ont poursuivi leurs patrouilles, leurs points chauds et leur nettoyage dans l’interface entre la forêt et l’urbain, l’autoroute 3A et le long des sections clés de la garde.

« Les lignes de contrôle établies continuent de bien tenir. Le feu continue de croître lentement dans les zones les plus inaccessibles où il n’est pas contenu. Hier, une augmentation des incendies a eu lieu dans la région de Cedar Creek. Les équipages continuent d’appliquer des tactiques d’extinction d’incendie d’attaque directe et d’attaque indirecte pour parvenir à contenir l’incendie de forêt de Keremeos Creek », a déclaré le service des incendies de forêt.

L’incendie reste incontrôlé et, bien que le district régional d’Okanagan-Similkameen ait annulé près de la moitié des quelque 500 ordres d’évacuation couvrant les propriétés les plus proches de l’incendie, 273 restent en place.

Près de 400 propriétés sont sous alerte d’évacuation, ce qui signifie qu’elles doivent être prêtes à partir à tout moment.

Pendant la nuit, un incendie de véhicule sur la route 3 s’est propagé dans les broussailles voisines dans la région près de Sumac Road, à 18 km à l’est de Keremeos et à 20 km à l’ouest d’Osoyoos. Le feu s’est depuis étendu à 25 hectares.

Un contingent de 282 membres du service des incendies de forêt travaille sur le plus grand incendie de la Colombie-Britannique. Ils sont soutenus par 16 hélicoptères, 45 pièces d’équipement lourd et 51 membres du personnel de protection structurelle des services d’incendie de la Colombie-Britannique, pour un total de 333 pompiers.

Ruisseau Cummings

Lieu : Cinq kilomètres à l’ouest de Sparwood

Superficie estimée : 52,6 hectares

Cause : Foudre

Au cours des derniers jours, l’activité des feux de forêt s’est poursuivie dans le périmètre de l’incendie, bien qu’une certaine croissance ait été observée sur le flanc sud-ouest.

L’accès au feu a été limité par le terrain escarpé. L’accès aérien a également été limité par les conditions de fumée. Si les conditions de fumée le permettent, il est possible que des sauts d’hélicoptères se produisent sur le flanc nord de l’incendie, le long du ruisseau Cummings, pour fournir des effets de refroidissement au comportement du feu aujourd’hui.

42 pompiers travaillent sur cet incendie. L’équipe de gestion des incidents affectée à l’incendie de Connell Ridge et à l’incendie de Weasel Creek a pris le contrôle de l’incendie de Cummings Creek et les ressources seront partagées entre les trois incidents selon les besoins.

Ruisseau de la belette

Emplacement : Deux kilomètres à l’ouest du lac Frozen et 39 kilomètres au sud-est du lac Baynes

Superficie estimée : 1 087 hectares

Cause : Foudre

Le feu a traversé la frontière entre le Canada et les États-Unis le 4 août après avoir été initialement découvert aux États-Unis le 30 juillet. Le BC Wildfire Service prévoit un comportement agressif des incendies au cours des prochains jours.

Ce n’est pas un incendie d’interface et présente peu de risques pour les villes voisines. Cependant, une restriction de zone près du feu a été étendue pour protéger le public.

Cette restriction entrera en vigueur immédiatement et restera en vigueur jusqu’à 12 h (HAP) le 15 octobre 2022, ou jusqu’à son annulation. L’ordonnance s’applique aux terres de la Couronne à l’intérieur des limites géographiques décrites ci-dessous et indiquées sur la carte fournie.

Huit pompiers de la Colombie-Britannique sont affectés à Weasel Creek. La collaboration juridictionnelle se poursuit entre l’équipe de gestion des incidents (IMT) aux États-Unis située à Eureka et l’équipe de gestion des incidents du BC Wildfire Service au Canada située à Elko.

Crête de Connell

Emplacement : 23 kilomètres au sud de Cranbrook

Superficie estimée : 1 503 hectares

Cause : Foudre

Les équipages ont dû abandonner une grande opération d’allumage prévue hier (11 août) car les conditions étaient “défavorables”. Les conditions se sont améliorées du jour au lendemain, mais à ce moment-là, il était trop tard pour poursuivre l’opération.

“Le spécialiste de l’allumage a pu diriger des allumages plus petits plus près du périmètre d’incendie pour nettoyer les bords où nous avions la possibilité de terminer la mission avant d’immobiliser l’avion pour la nuit. La plus petite zone d’allumage mesurait environ 15 hectares et sera reflétée sur la page des feux de forêt à noter dès qu’un périmètre mis à jour et précis pourra être suivi », a déclaré le service des incendies de forêt.

Le personnel des opérations ira de l’avant avec un plan de secours, qui consiste à aménager et à construire des lignes de confinement en bordure de l’incendie sur les flancs nord et sud.

Une alerte d’évacuation a été émise par le district régional d’East Kootenay à proximité de cet incendie.

Il y a 51 pompiers, 13 hélicoptères et 25 pièces d’équipement lourd sur cet incendie.

Ruisseau Briggs

Emplacement : 11,5 kilomètres à l’ouest de Kaslo

Superficie estimée : 1 679 hectares

Cause : Foudre

Le feu de forêt de Briggs Creek continue de brûler dans une «zone souhaitable», selon le service des incendies de forêt.

“Le feu se comporte actuellement conformément à notre opération et à notre plan tactique actuels, brûle toujours dans la zone souhaitée et n’a pas menacé nos lignes de confinement.”

Le temps chaud et sec prévu devrait réduire l’humidité relative et augmenter l’assèchement du combustible, ces conditions devraient augmenter le comportement du feu ; ce qui le rendra plus visible dans les prochains jours.

Cet incendie est très visible de la ville de Kaslo et des environs. Le soir, le feu peut sembler plus proche qu’il ne l’est en raison de la nature incandescente du feu la nuit. Les équipes au sol continuent de surveiller l’incendie.

Seize pompiers et un hélicoptère travaillent sur l’incendie.

Ruisseau Maria

Emplacement : 6 kilomètres au nord-est de Pavilion

Superficie estimée : 1 004,3 hectares

Cause : Foudre

Il n’y a pas eu de croissance significative à l’incendie de Maria Creek depuis le 3 août. Le feu continue de brûler dans d’anciens blocs de coupe où les combustibles sont inégaux et désorganisés.

Un orage traversant la zone pourrait augmenter le comportement du feu en raison des coups de foudre et de fortes rafales de vent, mais le feu continue de montrer un comportement de rang 1.

« Les équipages progressent bien dans la patrouille des points chauds autour du périmètre d’incendie, seules de petites sections du périmètre restent à patrouiller. Ils poussent maintenant vers l’intérieur du périmètre dans certaines zones. Les patrouilles consistent à rechercher des zones de chaleur et de flammes, à leur fournir de l’eau ou à utiliser des outils à main et à les éteindre », a déclaré le service des incendies de forêt.

Il y a 57 pompiers, un hélicoptère et cinq pièces d’équipement lourd sur cet incendie.

@SchislerCole

[email protected]

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2022Breaking News