45 millions de Britanniques seront poussés à la précarité énergétique d’ici janvier, selon une étude

Les deux tiers de tous les ménages britanniques – environ 45 millions de Britanniques – seront poussés dans la précarité énergétique d’ici janvier alors qu’ils luttent pour payer des factures d’énergie en flèche, selon une nouvelle étude.

Environ 18 millions de familles seront plongées dans la précarité financière en raison de la flambée des factures de gaz et d’électricité, selon une étude “choquante” de l’Université de York sur la précarité énergétique.

Cela survient alors que le gouvernement de Boris Johnson et les candidats à la direction des conservateurs Liz Truss et Rishi Sunak subissent des pressions pour offrir un soutien plus direct pour atténuer la crise du coût de la vie, alors que l’inflation atteint un sommet de 40 ans de 10,1%.

La nouvelle étude a révélé que 86,4% des couples de retraités du Royaume-Uni tomberont dans la précarité énergétique – définie comme le fait de payer plus de 10% de leur revenu à l’énergie – d’ici janvier.

Les ménages monoparentaux avec deux enfants ou plus sont les plus susceptibles de connaître des difficultés à cause des hausses de prix qui se profilent, avec quelque 90,4 % qui devraient être plongés dans la précarité énergétique.

La région la plus durement touchée cet hiver sera l’Irlande du Nord avec 76,3 % des familles qui luttent pour payer leurs factures, suivie de l’Écosse à 72,8 %, puis des West Midlands (70,9 %) et du Yorkshire et du Humber (70,6 %).

Ed Miliband, le secrétaire fantôme du Labour pour le climat, a réagi aux sinistres estimations en appelant à un gel des prix de l’énergie pour faire face à «l’urgence nationale» de l’inflation.

“Ces chiffres choquants montrent toute l’ampleur de l’urgence nationale qui pourrait se dérouler à moins que le gouvernement conservateur n’agisse pour geler les factures d’énergie”, a déclaré le haut responsable travailliste. “Nous ne pouvons tout simplement pas permettre au peuple britannique de souffrir de cette manière.”

Il a fait écho à la proposition du leader travailliste Sir Keir Starmer de geler le plafond des prix de l’énergie à son niveau actuel de 1 971 £ pendant six mois à partir d’octobre – lorsque les factures annuelles devraient atteindre 3 600 £.

Selon un sondage Opinium publié cette semaine, près de trois électeurs conservateurs sur quatre soutiennent l’idée de ramener temporairement les entreprises énergétiques dans le domaine public si elles ne peuvent pas garder le contrôle des factures.

Mais Starmer a déclaré à LBC mercredi soir que la nationalisation des entreprises n’aiderait pas les familles cet hiver. “Chaque centime de notre plan devrait servir à réduire les factures – et non à rembourser les actionnaires par le biais de la nationalisation”, a-t-il déclaré.

La crise du coût de la vie a été catapultée plus haut dans l’ordre du jour lors de l’élection à la direction des conservateurs, car de nouveaux chiffres ont montré un coup pire que prévu en juillet, l’inflation atteignant 10,1 %. Sunak a déclaré mercredi que les électeurs “ne pardonneraient pas” au parti si le prochain Premier ministre n’offrait pas un soutien plus direct.

Une pression supplémentaire a été exercée sur le gouvernement et les candidats conservateurs avec la démission de la directrice de l’Ofgem, Christine Farnish, qui craignait que le régulateur de l’énergie ne parvienne pas à protéger efficacement les ménages en difficulté.

Rishi Sunak prévient que les électeurs ne pardonneront jamais aux conservateurs de ne pas agir sur les factures d’énergie

Mme Farnish a dit Les temps le chien de garde n’avait pas « trouvé le juste équilibre entre les intérêts des consommateurs et les intérêts des fournisseurs ».

Elle a déclaré que le régulateur avait choisi “d’ajouter plusieurs centaines de livres à la facture de chacun afin de soutenir un certain nombre de fournisseurs dans les mois à venir”.

Sa démission est liée à la décision d’Ofgem de changer la méthodologie du plafonnement des prix pour permettre aux fournisseurs de récupérer une partie des coûts énergétiques élevés le plus tôt possible.

Le gouvernement et le régulateur de l’énergie ont été critiqués ces derniers mois pour ne pas avoir fait assez pour protéger les familles pendant la crise énergétique mondiale.

Son homologue conservateur Stuart Rose a accusé Boris Johnson d’avoir pris une “congé à terre” alors que la Grande-Bretagne se précipitait vers la récession, affirmant que le gouvernement avait été “très, très lent” dans la lutte contre la crise.

“Nous devons avoir de l’action”, a déclaré le patron d’Asda. “Le capitaine du navire est en congé à terre, c’est vrai – personne n’est en charge pour le moment.”

Un groupe de 70 organisations caritatives et groupes de réflexion ont exhorté les candidats à la direction des conservateurs à au moins doubler l’aide au coût de la vie de 1 200 £ promise aux ménages vulnérables cet hiver.

Citizens Advice a déclaré qu’un consommateur sur quatre – environ 13 millions – ne sera pas en mesure de payer ses factures de gaz et d’électricité lorsque le plafond des prix de l’énergie augmentera en octobre. L’organisme de bienfaisance a mis en garde contre un “hiver de désespoir”.