45 inculpés après les opérations de la police italienne en interdisant 1,5 million de contenu en streaming illégal

Un communiqué publié vendredi a confirmé que l’opération menée par la police postale de Catane, aux côtés du service de police des postes et des communications de Rome, a coupé 1,5 million d’utilisateurs qui visionnaient du contenu non autorisé à l’aide de la technologie IPTV, supprimant 80% du flux illégal.

Quarante-cinq personnes ont été officiellement inculpées de répression pour association de malfaiteurs, accès non autorisé au système informatique, fraude informatique et reproduction et diffusion de propriété intellectuelle via Internet.

La technologie IPTV a vu les individus payer 10 € par mois pour regarder du contenu de DAZN, Mediaset, Netflix, Sky et d’autres plates-formes, donnant à l’entreprise criminelle un chiffre d’affaires mensuel de 15 millions d’euros (18,16 millions de dollars).

Pour limiter la capacité de ceux qui sont derrière le système à continuer de fonctionner, la police a saisi un système informatique central utilisé pour fournir aux utilisateurs un accès à du contenu non autorisé, coupant ainsi 80% du matériel diffusé illégalement.

Menant des descentes au domicile des personnes arrêtées, la police a saisi des serveurs informatiques, des appareils illégaux utilisés pour diffuser du contenu et des dizaines de milliers d’euros qui auraient été gagnés grâce à des activités criminelles.

Les opérations de police interviennent plus d’un an après que la police financière italienne a lancé une action en justice contre la technologie IPTV pour distribution de contenu piraté, après avoir identifié 223 personnes qui, selon elle, se trouvaient derrière la surface d’abonnement.

Bien qu’il ne soit pas clair si les autorités italiennes chercheront à inculper les personnes qui ont payé pour le service, elles ont averti que les clients pourraient être passibles de poursuites pénales, y compris une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans et une amende de 25000 €.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!