45% des patients atteints de coronavirus sortis des hôpitaux sont dans un «pire état physique»: experts

Jusqu’à 45% des patients hospitalisés pour Covid-19 ont connu un déclin fonctionnel important après leur sortie, a découvert une équipe de chercheurs. Parmi les survivants qui ont connu un déclin fonctionnel, 80 pour cent ont été référés pour un traitement supplémentaire après leur congé. Près de 20 pour cent de tous les patients ont perdu tellement de capacités qu’ils n’étaient plus capables de vivre de manière autonome après leur libération, indique l’étude.

« Les besoins de réadaptation étaient communs pour ces patients », a déclaré l’auteur principal Alecia K. Daunter de l’Université du Michigan.

« Ils ont survécu, mais ces personnes ont quitté l’hôpital dans un état physique pire qu’elles ne l’avaient commencé. S’ils avaient besoin d’une thérapie ambulatoire ou marchaient maintenant avec une canne, quelque chose s’est produit qui a eu un impact sur leur plan de sortie », a ajouté Daunter.

Pour l’étude, publiée dans PM&R : The Journal of Injury, Function and Rehabilitation, l’équipe a examiné les dossiers de près de 300 patients adultes hospitalisés pour Covid-19 à Michigan Medicine au cours de la première vague entre mars et avril 2020.

Ils ont analysé les lieux de sortie des patients, leurs besoins thérapeutiques au moment de leur sortie et s’ils avaient besoin d’équipements médicaux durables ou d’autres services. « Ces patients ont peut-être dû déménager dans un établissement de soins subaigus, ou ils auraient peut-être dû déménager avec un membre de leur famille, mais ils n’ont pas pu rentrer chez eux », a déclaré Daunter.

La période d’étude a eu lieu au début de la pandémie, alors que les fournisseurs de soins de santé recherchaient les meilleures pratiques pour minimiser les expositions et gérer le débordement des patients.

En conséquence, 40 pour cent des patients n’ont jamais eu d’évaluation de réadaptation pendant leur hospitalisation. Cela signifie probablement, explique Daunter, que le nombre de patients perdant leurs capacités est sous-estimé.

