45% des adultes américains regrettent de ne pas investir davantage en actions

Près de la moitié des Américains regrettent de ne pas avoir investi davantage dans les actions au cours des 10 dernières années. Et ce malgré le fait que divers indices boursiers ont baissé de 15 % à 20 % en 2022, selon une récente enquête.

Dans l’ensemble, 45,1 % de l’ensemble des Américains, y compris les investisseurs et les non-investisseurs, ont déclaré regretter de ne pas profiter pleinement du marché boursier, une enquête MagnifyMoney de novembre auprès de plus de 1 500 adultes résidents américains révèle.

Le résultat diffère selon l’âge. Les membres de la génération Z sont plus susceptibles de dire qu’ils ont raté quelque chose par rapport aux autres groupes d’âge. Cela a du sens, puisque les jeunes investisseurs ont eu moins de temps pour créer de la richesse avec leurs investissements. Voici la répartition :

Génération Z (18 à 25 ans) : 60%

60% Millennials (26 à 41) : 51%

51% Génération X (42 à 56) : 46%

46% Baby-boomers (57 à 76) : 27%

De ceux avec regrette, un peu plus de la moitié des répondants disent qu’ils changent leur approche en matière d’investissement. Cela impliquait d’investir plus d’argent dans les actions, de consulter un conseiller financier et d’accorder plus d’attention au marché boursier.