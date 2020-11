45 arrêtés en Europe et au Brésil alors que les autorités saisissent un “ transport record ” de cocaïne

Quarante-cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une opération internationale d’envergure contre un réseau de trafic de drogue entre le Brésil et l’Europe, a annoncé vendredi Europol.

La police européenne a également révélé que plus de 52 tonnes de cocaïne avaient également été saisies par les forces de l’ordre.

Trois continents ont été impliqués dans l’enquête pour trouver le «record», qui a été décrit comme la «plus grande répression jamais réalisée» du genre.

L’enquête internationale avait été menée par Europol en avril et dirigée par les autorités portugaises, belges et brésiliennes

Plus d’un millier de policiers ont effectué 179 perquisitions à domicile dans différents pays tôt vendredi matin, ce qui a conduit à des arrestations.

Trente-huit personnes ont été détenues au Brésil, quatre en Belgique, deux aux Émirats arabes unis et une en Espagne.

Europol, qui a coordonné l’opération, a qualifié les suspects de membres d’un “syndicat criminel hautement professionnel”.

Le réseau de trafic de drogue aurait importé au moins 45 tonnes de cocaïne dans les principaux ports maritimes européens chaque année, avec des bénéfices dépassant 100 millions d’euros sur six mois.

Selon Europol, le réseau criminel avait des contacts directs avec des cartels de la drogue au Brésil et dans d’autres pays d’Amérique du Sud qui étaient responsables de la préparation et de l’expédition de la cocaïne, transportée en Europe via des conteneurs maritimes.

“L’ampleur des importations de cocaïne du Brésil vers l’Europe sous leur contrôle et leur commandement est massive et plus de 52 tonnes de cocaïne ont été saisies par les forces de l’ordre au cours de l’enquête.”

L’agence a également déclaré que les principales cibles de l’opération avaient été identifiées avec le soutien de l’enquête menée par la France et les Pays-Bas contre le réseau téléphonique crypté Encrochat.

Les autorités ont également saisi 70 véhicules de luxe au Brésil, en Belgique et en Espagne lors des raids ainsi que 37 avions au Brésil.

Plus de 12 millions d’euros en espèces au Portugal, 300 000 euros en espèces en Belgique et plus de 1 million de réaux brésiliens (~ 157 000 euros) et 169 000 dollars (~ 141 000 euros) en espèces du Brésil ont également été récupérés.

163 autres propriétés ont été saisies au Brésil d’une valeur supérieure à 132 millions de reais (20,7 millions d’euros) ainsi que deux maisons en Espagne d’une valeur de 4 millions d’euros et deux appartements au Portugal d’une valeur de 2,5 millions d’euros.

Dix personnes en Espagne ont également vu leurs avoirs gelés dans le cadre de l’opération, a déclaré Europol.

“Cette opération met en lumière la structure complexe et la vaste portée des groupes criminels organisés brésiliens en Europe”, a déclaré le directeur adjoint d’Europol, Wil van Gemert.

«L’ampleur du défi auquel la police mondiale est confrontée aujourd’hui exige une approche coordonnée pour lutter contre le trafic de drogue à travers les continents.

“L’engagement de nos pays partenaires à travailler via Europol a soutenu le succès de cette opération et constitue un appel mondial continu à l’action”, a-t-il ajouté.