AVL vs MCI Dream11 Prévision d’équipe et suggestions pour la Premier League d’aujourd’hui 2020-21 entre Aston Villa et Manchester City: Manchester City de Pep Guardiola devra relever le défi d’Aston Villa lors d’un match de Premier League le vendredi 22 avril à Villa Park. Villa a subi une défaite 2-1 contre Liverpool la semaine dernière et voudra rebondir dans ce match. L’équipe de Dean Smith se retrouve à la 11e place du classement de la Premier League et peut revenir dans la moitié supérieure du tableau en obtenant un résultat positif.

Au contraire, Manchester City est en tête du classement de la Premier League et est sur un record de club de 16 victoires consécutives à l’extérieur dans toutes les compétitions avec une invaincue en 19 sur la route. Une victoire dans le prochain match les rapprochera de la gloire et nécessitera 11 points de leurs six derniers matches pour garantir un cinquième titre de Premier League.

Le match Premier League 2020-21 AVL vs MCI débutera à 00h45 IST.

Diffusion en direct AVL vs MCI

Les matchs de la Premier League 2020-21 seront diffusés en direct sur le réseau Star Sports, tandis que la diffusion en direct est également disponible sur Disney + Hotstar VIP.

Détails du match AVL vs MCI

Le match se jouera le vendredi 22 avril au Villa Park, à Birmingham. Le jeu commencera à 00h45 IST.

Pronostic AVL vs MCI Dream11 Team

Capitaine: Raheem Sterling

Vice-capitaine: Philip Foden

Gardien de but: Ederson

Défenseurs: Matt Target, Kyle Walker, Ruben Dias, John Stones

Milieux de terrain: Anwar El Ghazi, Philip Foden, John McGinn

Attaquants: Raheem Sterling, Riyad Mahrez, Ollie Watkins

XIs probables AVL vs MCI

Aston Villa: Emiliano Martinez; Matt Targett, Tyrone Mings, Ezri Konsa, Matthew Cash; Merveilleux Nakamba, Douglas Luiz; John McGinn, Bertrand Traoré, Anwar El Ghazi; Ollie Watkins

Manchester City: Ederson (GK); Oleksandr Zinchenko, Ruben Dias, John Stones, Kyle Walker; Fernandinho, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva; Phil Foden, Riyad Mahrez, Raheem Sterling

