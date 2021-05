45 AM IST, Stamford Bridge, Londres

Prédiction d’équipe CHE vs ARS Dream11 et suggestions pour la Premier League d’aujourd’hui 2020-21 entre Chelsea et Arsenal: Tous les regards et toute l’attention seront dirigés vers Londres alors que Chelsea accueillera Arsenal à Stamford Bridge. Les deux parties ont besoin d’une victoire pour nourrir leurs espoirs de machines à sous européennes.

Chelsea a été superbe sous Thomas Tuchel car elle a été l’une des équipes les plus offensives d’Europe. Ils ont atteint la finale de l’UEFA League Champions et entrent dans ce match après une victoire 2-1 sur les champions de Premier League, Manchester City.

Arsenal, en revanche, a eu du mal toute la saison et cette saison pourrait bien se terminer sans aucun trophée au cabinet. Après l’étincelle précoce, l’équipe a reculé sous Mikel Arteta et ils semblent assiégés et mal en point sur le terrain. Leur lutte a été telle que même une place en UEFA Europa League semble risquée à ce stade.

Premier League 2020-21 Chelsea vs Arsenal: nouvelles de l’équipe, mise à jour des blessures

Chelsea ne pourra pas bénéficier des services de Mateo Kovacic car il est blessé aux ischio-jambiers et continue de s’en remettre.

Pour Arsenal, l’ancien demi-centre de Chelsea David Luiz ne pourra pas participer à ce match en raison de sa propre blessure aux ischio-jambiers. En dehors de lui, Pablo Mari et Granit Xhaka ne pourront pas non plus figurer dans ce match.

CHE vs ARS Diffusion en direct

La plupart des matchs de la Premier League 2020-21 seront diffusés sur Star Sports Network. Alors que la diffusion en direct sera également disponible sur son application numérique Disney + Hotstar.

Détails du match CHE vs ARS

Le match se jouera le jeudi 13 mai au Stamford Bridge, à Londres. Le jeu commencera à 00h45 IST.

Prédiction de l’équipe CHE vs ARS Dream11

Capitaine: Kai Havertz

Vice-capitaine: Alexandre Lacazette

Gardien de but: Edouard Mendy

Défenseurs: Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Rob Holding, Gabriel Magalhaes

Milieux de terrain: Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Nicolas Pepe, Martin Odegaard

Attaquants: Kai Havertz, Alexandre Lacazette

XIs probables CHE vs ARS

Chelsea: Edouard Mendy; Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Kurt Zouma; Reece James, Jorginho, Billy Gilmour, Ben Chilwell; Callum Hudson-Odoi, mont Mason; Kai Havertz

Arsenal: Bernd Leno; Calum Chambers, Rob Holding, Gabriel Magalhaes, Kieran Tierney; Thomas Partey, Mohamed Elneny; Nicolas Pepe, Martin Odegaard, Pierre-Emerick Aubameyang; Alexandre Lacazette

