44 % des personnes ayant un concert parallèle pensent qu’elles en auront toujours besoin : enquête Bankrate

« Nous voyons les jeunes adultes les plus susceptibles de se bousculer et je pense que cela reflète en grande partie la hausse des coûts de formation des ménages, qu’il s’agisse d’acheter votre première maison, de louer un appartement ou d’avoir des enfants », déclare Rossman.

Rossman ne pense pas que la prolifération des bousculades secondaires ralentira dans un proche avenir, avec plus de personnes devant peut-être en prendre une. C’est parce que même si le chômage a été historiquement bas, il ne le restera probablement pas.

« Il n’y a qu’une seule façon pour le taux de chômage d’aller, ce serait d’augmenter », dit-il. En mai, le taux de chômage est de 3,7 %, selon BLS données. De nombreux économistes prédisent que le taux atteindra « peut-être le milieu des quatre d’ici la fin de l’année », dit-il, ajoutant qu' »un affaiblissement du marché du travail pourrait pousser plus de gens à faire une bousculade ».

Des emplois peu rémunérés, un coût de la vie plus élevé et une augmentation du chômage et de la précarité de l’emploi pourraient tous rendre plus difficile l’épargne des gens à long terme, tout en rendant les gens plus dépendants de leurs petits boulots.

