44% des consommateurs veulent que le gouvernement encourage la mode durable, selon un sondage

Les vêtements d’occasion ont gagné en popularité parmi les acheteurs et maintenant, certains veulent que le gouvernement leur donne un coup de pouce.

Près de la moitié des consommateurs – 44% – pensent que le gouvernement devrait promouvoir une approche plus durable de la mode, comme offrir des allégements fiscaux aux marques ou aux acheteurs qui achètent des vêtements d’occasion, selon une nouvelle enquête menée auprès de 3 500 adultes par le cabinet de conseil GlobalData dans un rapport commandé par le site de revente en ligne ThredUp.

Les conclusions du rapport reflètent l’engagement des acheteurs envers les problèmes sociaux, de l’équité raciale au changement climatique, et le désir de voir les politiciens et les entreprises s’engager également. Cela peut également indiquer que de plus en plus de personnes se sont habituées aux politiques publiques en tant qu’outil qui incite les consommateurs à adopter des habitudes respectueuses de l’environnement.

Le président de ThredUp, Anthony Marino, a déclaré que des initiatives telles que les frais de sacs en plastique et les crédits d’impôt pour les véhicules électriques ont ouvert la voie à l’industrie du vêtement pour devenir la prochaine frontière. Et, a-t-il dit, la pandémie a sensibilisé les consommateurs à leur propre impact environnemental et à leur désir de réduire les déchets.

« Quand un virus qui vient d’une ville dans une partie du monde dont vous n’avez jamais entendu parler auparavant vous bouleverse la vie, vous commencez à voir que les choses sont assez étroitement liées », a-t-il déclaré.

Au cours de la dernière année, il a déclaré que des gens étaient coincés à la maison et avaient remarqué l’énorme quantité de vêtements, de chaussures et d’autres objets s’empilant ou s’entassant dans les tiroirs. Cela a inspiré certains à commencer à vendre des articles légèrement usagés ou à devenir plus intentionnels quant à ce qu’ils achètent, a-t-il déclaré.

« Notre garde-robe n’est pas trop loin, donc il n’est que trop évident que l’excès de choses nous entoure », a-t-il déclaré. De plus, a-t-il dit, les gens ont regardé le budget pendant la récession et ont découvert qu’ils pouvaient étirer leurs dollars ou faire un revenu supplémentaire avec la revente.

La revente est devenue une partie croissante du commerce de détail, car les jeunes consommateurs recherchent des options de marque, mais adaptées aux portefeuilles, et des entreprises comme ThredUp et Poshmark mettent une touche de commerce électronique au crible des étagères d’une vente de garage ou d’une friperie. Le marché de la revente devrait plus que doubler au cours des cinq prochaines années, passant d’une industrie de 36 milliards de dollars en 2021 à une industrie de 77 milliards de dollars en 2025, selon une étude de GlobalData. C’est un taux de croissance qui est 11 fois plus rapide que le secteur plus large de l’habillement au détail, a-t-il constaté.

ThredUp est devenu public en mars et a conclu des accords avec plus d’une douzaine de détaillants, dont Walmart, qui ont ajouté des articles de revente aux sites Web de l’entreprise ou sont devenus des lieux où les clients peuvent déposer des vêtements à vendre. Mardi, ses actions ont clôturé à 25,88 $, soit environ 85 % au-dessus de son cours de 14 $ le jour de son introduction en bourse, ce qui lui donne une valeur marchande de 2,35 milliards de dollars. Son concurrent, Poshmark, est également devenu public plus tôt cette année. Les actions de Poshmark ont ​​clôturé à 45,88 $, ce qui lui donne une capitalisation boursière de 3,47 milliards de dollars.

Selon l’enquête de GlobalData et ThredUp, 33 millions de consommateurs ont acheté des vêtements d’occasion pour la première fois l’année dernière, et 76% de ces premiers acheteurs prévoient d’augmenter leurs dépenses en vêtements d’occasion au cours des cinq prochaines années.

Selon l’enquête, cela pourrait potentiellement augmenter si le gouvernement adopte des réglementations ou des incitations. Cinquante-huit pour cent des dirigeants de commerce de détail déclarent qu’ils seraient plus susceptibles de tester la revente si elle était assortie d’incitations financières et 47 % des consommateurs ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles d’acheter des vêtements d’occasion s’ils pouvaient éviter la taxe de vente ou bénéficier d’un crédit d’impôt.