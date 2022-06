44 % des Américains travaillent en parallèle pour joindre les deux bouts

Les Américains se tournent de plus en plus vers des activités parallèles pour gagner plus d’argent dans un contexte d’incertitude économique et de forte inflation persistante.

Si votre objectif est de gagner plus d’argent, une agitation secondaire n’a peut-être pas toujours le plus de sens, a déclaré Paula Pant, animatrice du podcast “s’offrir n’importe quoi” lors du récent événement Own Your Money (… Before it Owns You) de CNBC.

Si votre travail principal est dans une profession bien rémunérée, il peut être préférable d’utiliser votre temps pour obtenir une promotion ou consulter dans votre domaine d’expertise au lieu de lancer un travail parallèle entièrement différent.

“Choisissez le moyen le plus efficace en termes de temps, d’énergie et d’esprit de gagner plus”, a-t-elle déclaré.