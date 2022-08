44% des Américains pensent qu’ils peuvent atteindre le statut de milliardaire

Parmi les personnes interrogées, 24% ont déclaré que la richesse personnelle devrait être plafonnée à moins d’un milliard de dollars, tandis que 20% ont déclaré qu’elle devrait être plafonnée entre 1 et 10 milliards de dollars.

Il y a environ 200 personnes aux États-Unis qui valent actuellement plus de 10 milliards de dollars, selon le classement annuel Forbes des personnes les plus riches. Parmi les cinq premiers, Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates et Elon Musk valent tous plus de 100 milliards de dollars.

Pendant ce temps, l’extrême inégalité des richesses a été exacerbée par la pandémie de Covid, montrent également d’autres rapports.