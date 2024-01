44 députés démocrates expriment leur soutien à la solution à deux États après la guerre à Gaza

Près de quatre douzaines de démocrates de la Chambre des représentants ont signé une lettre appelant à une solution à deux États pour résoudre le conflit de longue date entre Israéliens et Palestiniens alors que la guerre fait rage à Gaza.

La lettre, dirigée par les représentants Raja Krishnamoorthi (Démocrate-Illinois) et Jim Himes (Démocrate-Conn.), décrit la proposition à deux États qui désignerait Israël et la Palestine comme entités distinctes comme « la seule voie viable pour une paix durable ». entre les peuples israélien et palestinien.

Les législateurs ont exhorté le président Biden dans la lettre à fournir plus de détails sur la « stratégie de son administration visant à ramener la paix dans un conflit qui dure depuis des décennies ».

« Nous continuerons à soutenir fermement le droit des peuples israélien et palestinien à exister dans la dignité, la paix et la sécurité », ont-ils écrit. « Les peuples israélien et palestinien ne méritent et n’exigent rien de moins après des décennies de violence. »

Bien que Biden soutienne une solution à deux États, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté les appels visant à ouvrir la voie à un État palestinien.

« Dans tout accord futur… Israël a besoin d’un contrôle de sécurité [over] tous les territoires à l’ouest du Jourdain », a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse la semaine dernière. « Cela entre en conflit avec l’idée de souveraineté. Que pouvez-vous faire?”

Le porte-parole de la Maison Blanche en matière de sécurité nationale, John Kirby, a par la suite souligné qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle position de Netanyahu.

« Nous voyons évidemment les choses différemment » il a dit aux journalistes la semaine dernière. « Nous pensons que les Palestiniens ont parfaitement le droit de vivre dans un État indépendant où règnent la paix et la sécurité, et le président et son équipe vont continuer à travailler dans ce sens. »

Biden a laissé entendre qu’il pensait que l’avis de Netanyahu pourrait changer sur l’autonomie palestinienne. Les deux hommes se sont entretenus pour la première fois depuis près d’un mois vendredi dernier, mais le dirigeant israélien a doublé sa position au cours du week-end.

« Je ne ferai aucun compromis sur le contrôle total de la sécurité israélienne sur toute la zone située à l’ouest de la Jordanie – et cela est contraire à un État palestinien. » il a écrit samedi le Xla plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le dernier conflit entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas à Gaza fait suite à l’attaque meurtrière du Hamas contre des Israéliens le 7 octobre. Israël a déclaré que plus de 130 otages étaient toujours détenus par le Hamas à Gaza.

« Le rejet par le Premier ministre Netanyahu d’une solution à deux États est inacceptable », a déclaré Himes, le plus haut démocrate de la commission du renseignement de la Chambre, dans une déclaration à The Hill. « Après des décennies de violence, les peuples israélien et palestinien méritent de vivre en sécurité et librement au sein de frontières sécurisées. »

Les démocrates de la Chambre des représentants, dans leur lettre à Biden, reconnaissent qu’une voie de compromis ne sera pas possible tant que les auteurs de l’attaque du 7 octobre contre Israël « ne seront pas traduits en justice » et que tous les otages ne seront pas libérés.

« Les États-Unis devraient continuer à faire pression en faveur de l’existence d’un État israélien souverain et d’un État palestinien souverain coexistant pacifiquement », a déclaré Himes. « Aussi lointain que puisse paraître ce résultat, il doit rester au premier plan de notre conscience mondiale alors que la communauté internationale s’efforce de restaurer la stabilité dans tout le Moyen-Orient. »