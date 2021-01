Au moins 43 membres du personnel d’un hôpital californien ont été infectés par le COVID-19 au cours de la semaine dernière et les responsables enquêtent pour savoir si un costume de Noël gonflable porté par un employé pour les vacances peut avoir causé l’épidémie.

Les membres du personnel du service des urgences du centre médical Kaiser Permanente San Jose ont été testés positifs entre le 27 décembre et le 1er janvier.

Des responsables ont déclaré qu’un membre du personnel était brièvement apparu au service des urgences le jour de Noël vêtu d’un costume gonflable à air comprimé.

Cependant, qui portait le costume n’est pas connu.

« Un membre du personnel est apparu brièvement au service des urgences le 25 décembre portant un costume à air comprimé », a déclaré Irene Chavez, vice-présidente principale et directrice régionale du centre médical de Kaiser à San Jose au San Francisco Chronicle.

« Toute exposition, si elle s’était produite, aurait été complètement innocente et tout à fait accidentelle, car l’individu n’avait aucun symptôme de COVID et ne cherchait qu’à remonter le moral de ceux qui l’entouraient pendant une période très stressante », a-t-elle déclaré.

Le personnel d’urgence a été le premier à recevoir le vaccin COVID-19 il y a moins de 10 jours, mais l’hôpital a déclaré qu’il « ne devrait pas avoir atteint l’immunité lorsque cette exposition s’est produite. Il est important non seulement que tout le monde se fasse vacciner, mais aussi de recevoir les deux doses de vaccin nécessaires pour être protégé.

Les responsables de la santé disent que les gens doivent recevoir les deux doses du vaccin pour être protégés.

L’hôpital enquête actuellement sur l’épidémie.

Le service des urgences de l’hôpital est toujours ouvert et sûr pour recevoir les patients et toutes les zones du service font l’objet d’un nettoyage en profondeur alors que toutes les personnes infectées sont isolées.

« De toute évidence, nous n’autoriserons plus les costumes à propulsion aérienne dans nos installations », a déclaré Chavez.

« Dans le même temps, nous prenons des mesures pour renforcer les précautions de sécurité parmi le personnel, y compris la distance physique et l’absence de rassemblement dans les salles de repos, pas de partage de nourriture ou de boissons et de masques à tout moment », a déclaré l’hôpital, selon ABC7.

Près de 40000 agents de santé de Kaiser Permanente ont déjà reçu des vaccins contre le COVID-19 et d’autres sont attendus prochainement.

L’épidémie survient alors que les cas augmentent dans l’épicentre de la Californie, la capacité de soins intensifs chutant à 5,1% dans la région de la baie samedi.

Dans l’ensemble, la Californie a enregistré plus de 2,3 millions de cas de COVID-19 et plus de 26 000 décès liés au virus depuis le début de la pandémie.