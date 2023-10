43 % de réduction pour Prime Day – Hollywood Life

Crédit d’image : Matt Baron/BEI/Shutterstock

Jennifer Aniston a parcouru certaines tendances de beauté populaires de TikTok sur YouTube et celle qui l’a très impressionnée est un aspirateur anti-comédons, sur lequel vous pouvez obtenir une offre fantastique pour Amazon Prime Day. Pour 43 % de réduction, vous pouvez acheter le Aspirateur de pores de points noirs POPPYO, qui aide à éliminer les points noirs difficiles à obtenir de manière efficace et sûre. Il existe 4 têtes d’aspirateur de points noirs remplaçables différentes (une tête circulaire en silicone, une tête à grand trou circulaire, une tête à trou ovale et une tête à petit trou circulaire) qui conviennent à différentes parties de votre visage. Cet outil satisfaisant est définitivement un article qui doit être ajouté à votre panier avant qu’il ne soit en rupture de stock.

Achetez le Aspirateur de pores de points noirs POPPYO pour 16,99 $ sur Amazon aujourd’hui !

« Puis-je ramener ça à la maison parce que je veux faire ça ? C’est passionnant et je soutiens cette tendance », a déclaré Jennifer. Séduire. Cet extracteur de points noirs électrique est parfait pour les points noirs courants que nous avons tous sur le nez – et il existe des niveaux 1 à 5 pour garantir que vous pouvez accéder à la pression qui vous convient tout en répondant à tous les différents besoins de la peau. La peau de chacun a besoin d’un bon nettoyage en profondeur de temps en temps pour éliminer l’huile, la saleté et le maquillage qui restent constamment piégés.

Un ensemble d’outils anti-boutons est également inclus avec l’appareil pour vous assurer que vous manipulez votre peau de la bonne manière. La conception du dissolvant de points noirs est également de haute technologie. L’aspirateur de points noirs rechargeable par USB fournit un affichage numérique LED pour afficher le niveau de puissance d’aspiration. Avant de l’utiliser, tout ce que vous avez à faire pour que l’appareil fonctionne efficacement est de le nettoyer et d’utiliser un vaporisateur pour le visage ou une serviette chaude pour ouvrir vos coulées. C’est efficace, sûr, indolore et fiable : il n’y a jamais de meilleur moment pour acheter l’article maintenant !