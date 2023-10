43 citoyens malaisiens sauvés du Pérou dans le cadre d’une fraude aux télécommunications et d’un trafic d’êtres humains

La Malaisie a déclaré lundi que 43 citoyens avaient été secourus par la police péruvienne après avoir été victimes d’un syndicat de trafic d’êtres humains exploitant une fraude aux télécommunications.

Les Malaisiens ont été impliqués dans ce qu’on appelle « l’escroquerie de Macao », qui proviendrait de syndicats du crime à Taiwan et en Chine, dans laquelle des fraudeurs se font passer pour des banques ou un agent public pour inciter une personne à divulguer ses informations bancaires personnelles ou à transférer de l’argent à un tiers. compte du parti.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que la police péruvienne avait retrouvé les 43 Malaisiens après avoir perquisitionné une maison à La Molina, dans la capitale Lima, le 7 octobre. Il a indiqué que l’ambassade de Malaisie à Lima leur avait rendu visite et les avait trouvés en bon état.

« Toutes les victimes ont également fait l’objet d’une enquête et seront bientôt rapatriées en Malaisie », indique le communiqué. Aucun autre détail n’a été fourni sur la façon dont les Malaisiens ont été pris au piège par le syndicat ou sur la manière dont ils se sont retrouvés au Pérou.

Des militants et des responsables gouvernementaux affirment que des centaines de Malaisiens ont été attirés par des offres d’emploi lucratives dans des pays d’Asie du Sud-Est comme le Myanmar, la Thaïlande, le Cambodge et le Laos, pour finir par être amenés à escroquer les utilisateurs en ligne avec des romances sur Internet et des stratagèmes de cryptomonnaie.