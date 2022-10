42 résidents et 23 membres du personnel du foyer des anciens combattants de La Salle sont positifs pour COVID-19 – Shaw Local

Le foyer des anciens combattants de l’Illinois à La Salle a signalé que 42 résidents et 23 membres du personnel étaient positifs pour COVID-19.

Tous les résidents qui ont été testés positifs ont été transférés dans l’unité d’isolement à pression négative et sont étroitement surveillés et pris en charge par le personnel du ministère des Anciens Combattants de l’Illinois, selon un communiqué publié lundi matin par le directeur de l’IDVA, Terry Prince.

Tous les cas sont bénins et se présentent principalement comme des symptômes de rhume, et personne n’a dû être hospitalisé, a déclaré Prince. Les cas ont été identifiés grâce aux procédures de test régulières du foyer des anciens combattants.

Les résidents ont été vaccinés et des thérapies de traitement COVID-19 ont été administrées au besoin, a déclaré Prince. De plus, les parties responsables ont été informées conformément aux réglementations du CDC et un avis d’épidémie est publié sur le site Web de l’IDVA.

En novembre 2020, une épidémie de COVID-19 a entraîné la mort de 36 résidents au foyer La Salle, avant la publication de la vaccination. Le foyer des anciens combattants a enregistré 203 cas positifs parmi le personnel et les résidents. La Vérificateur général‘s Office, parmi d’autres agences gouvernementales, a critiqué l’administration du gouverneur JB Pritzker pour sa réponse.

Au début de cette épidémie, Prince a déclaré que le spécialiste principal de la prévention des infections de l’IDVA avait répondu au foyer des anciens combattants de La Salle pour travailler avec le personnel clinique. De plus, le médecin de l’État de la santé publique du département de l’Illinois et Prince se sont rendus au domicile pour fournir des conseils et de l’aide.

Les repas en commun ont été réduits à la maison jusqu’à la fin de l’épidémie. Le personnel des activités et des services sociaux continue de développer des activités de loisirs, conformément aux pratiques de distanciation sociale, « pour veiller au bien-être psychosocial de nos vétérans », a déclaré Prince.

Les visites sont autorisées ; cependant, les membres de la famille sont priés de reporter leur visite jusqu’à ce que l’éclosion soit résolue.

“Notre priorité absolue est la santé et la sécurité de nos vétérans militaires et du personnel héroïque qui s’occupe d’eux”, a déclaré Terry Prince, directeur de l’IDVA. «Nous prenons cela très au sérieux. Nous suivons les recommandations des autorités sanitaires locales, du Département américain des anciens combattants, du CDC et de l’IDPH pour protéger tout le monde dans l’établissement. Cela comprend la réalisation de tests de santé toutes les quatre heures sur nos anciens combattants, le test COVID-19 du personnel à chaque changement de quart de travail, l’utilisation de masques respiratoires N-95 avec écrans faciaux de protection, le maintien de pratiques de distanciation sociale, l’utilisation de gants et de blouses, et un nettoyage intensif et protocoles de désinfection.

La semaine dernière, le gouverneur JB Pritzker a assoupli certaines exigences de test de l’État COVID-19 et les mandats de masque dans les établissements de santé. Le décret exécutif mis à jour a supprimé les exigences de test hebdomadaires pour les travailleurs de la santé et des soins de longue durée non vaccinés. L’ordonnance a également déclaré que les couvre-visages ne sont plus nécessaires dans tous les établissements de soins de santé, mais sont toujours recommandés dans les établissements de soins de santé dans les zones de transmission communautaire élevée, conformément aux directives du CDC.