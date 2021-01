Le traitement expérimental, un cocktail d’anticorps fabriqué par Regeneron, est le même que celui que le président Trump a reçu lorsqu’il a été hospitalisé pour Covid-19 en novembre. Il est destiné à être administré en perfusion intraveineuse et non en injection directe comme le vaccin.

Aucun des 42 destinataires n’a développé d’effets indésirables jusqu’à présent, a déclaré le garde dans un communiqué. The Guard, qui dirige l’effort de distribution de vaccins de l’État, a qualifié l’erreur de «rupture du processus».

Le général Hoyer a attribué la situation à «quelques erreurs humaines» et a déclaré que la garde avait agi rapidement dès qu’elle avait réalisé ce qui s’était passé. «Nous avons trouvé un problème, nous le résolvons et nous allons de l’avant» il a dit dans une interview radio jeudi.

Aucun autre envoi de vaccin n’a été affecté, le garde dit dans un communiqué.

Les flacons pour le traitement et le vaccin se ressemblent un peu, mais sont clairement étiquetés, tout comme les boîtes qui les contiennent. Les deux sont conservés au réfrigérateur avant d’être utilisés.

La bévue est survenue à un moment où un nombre record d’hospitalisations à travers le pays signalait un besoin plus grand que jamais de traitements aux anticorps, qui sont rares et coûteux, bien que certaines fournitures restent inutilisées dans les réfrigérateurs à travers le pays.

Les responsables de la Virginie-Occidentale ont signalé jeudi 1109 nouveaux cas de coronavirus et 20 nouveaux décès. Il y a eu au moins 85 334 cas et 1338 décès dans l’État depuis le début de la pandémie, selon une base de données du New York Times.