4,2 millions de poulets de l’Iowa infectés, un troupeau sera abattu

Les épidémies de grippe aviaire se sont poursuivies à travers les États-Unis alors que les autorités s’efforcent de contenir la propagation.

Le virus a été détecté pour la première fois chez des alpagas.

Le CDC a documenté deux cas d’infection humaine par la grippe aviaire en 2024.

Bien que l’épidémie ait probablement commencé parmi les troupeaux de poulets et se soit propagée aux vaches laitières, des rapports faisant état de virus infectant d’autres animaux ont été signalés dans plusieurs États. Deux cas de virus apparaissant chez l’homme ont été signalés malgré les tests en cours, ont indiqué les Centers for Disease Control (CDC), et leurs symptômes ont été soulagés par de simples médicaments contre la grippe en vente libre.

Les installations agricoles commerciales ont commencé à détruire les troupeaux infectés pour tenter d’endiguer la propagation en cours. Malgré cela, une nouvelle infection à grande échelle a été signalée dans l’Iowa cette semaine, affectant des millions de poules pondeuses.

Plus de 4 millions de poulets vont être tués

Une épidémie de grippe aviaire a été détectée mardi dans l’Iowa dans un troupeau commercial de 4,2 millions de poulets, selon le Département d’État de l’Agriculture.

Le troupeau pondant, situé dans le comté de Sioux, sera éliminé pour empêcher une propagation ultérieure. Depuis 2022, environ 22,9 millions d’oiseaux provenant de troupeaux de basse-cour et d’installations commerciales ont été détruits pour maintenir le virus à distance dans l’Iowa, le premier producteur d’œufs du pays, selon les données de l’USDA.

Une infection par la grippe aviaire détectée pour la première fois chez des alpagas

Outre la propagation inhabituelle aux vaches laitières au cours des derniers mois, la grippe aviaire a été détectée chez d’autres animaux, notamment des chats d’étable retrouvés morts dans des installations infectées. Et maintenant, on l’a trouvé chez les alpagas.

Laboratoires nationaux des services vétérinaires du ministère américain de l’Agriculture dit mardi qu’un groupe d’alpagas a été testé positif le 16 mai dans une ferme de l’Idaho où des volailles avaient déjà été testées positives et avaient été détruites.

Il s’agit de la première infection connue chez les alpagas, a déclaré l’USDA.

Qu’est-ce que la grippe aviaire ?

La grippe aviaire, ou grippe aviaire, est une infection contagieuse qui se propage parmi les oiseaux sauvages et peut infecter les volailles domestiques et d’autres espèces animales. Le virus ne se transmet pas souvent aux humains, mais des infections sporadiques ont été signalées. Il existe plusieurs souches appartenant toutes aux virus grippaux de type A.

Les sous-types les plus courants pouvant affecter les humains sont A (H5N1), A (H7N9) et A (H9N2), selon le Clinique de Cleveland. Chez l’homme, les symptômes peuvent ressembler à ceux d’une grippe typique, mais peuvent évoluer vers des symptômes respiratoires plus graves.

Chez les oiseaux, la grippe aviaire est très contagieuse et la gravité des cas peut varier de légère à très mortelle. Les oiseaux infectés excrètent les virus dans leur salive, leurs sécrétions nasales et leurs excréments, ce qui signifie que d’autres oiseaux peuvent contracter le virus par contact direct avec ces fluides ou par contact avec une surface contaminée.

Le CDC a documenté deux cas d’infection humaine par la grippe aviaire en 2024, un chez un ouvrier d’une ferme laitière du Michigan et un chez un ouvrier d’une ferme laitière du Texas. Les deux personnes infectées ne présentaient que des symptômes de conjonctivite ou d’œil rose.

Épidémie de virus de la grippe aviaire chez les vaches laitières

L’épidémie actuelle de grippe aviaire chez les bovins, qui touche plusieurs États, a probablement commencé à la fin de l’année dernière.

Au moins 67 troupeaux de bovins laitiers dans neuf États ont été confirmés infectés dans neuf États, dont le Colorado, l’Idaho, le Michigan, le Nouveau-Mexique, la Caroline du Nord, l’Ohio et le Dakota du Sud.

Fin avril, la Food and Drug Administration des États-Unis a annoncé que les tests de produits laitiers avaient révélé des restes du virus dans un échantillon de produits laitiers commerciaux sur cinq, mais aucun ne contenait un virus vivant capable de transmettre la maladie.

Tant que les gens consommeront des produits laitiers pasteurisés et cuireont les produits à base de volaille à une température appropriée, les produits fabriqués en masse resteront sûrs, a indiqué l’agence.