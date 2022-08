4,2 millions de personnes ont arrêté en juin malgré les inquiétudes liées à la récession

Un ralentissement du marché du travail est en cours: le nombre d’offres d’emploi a chuté en juin tandis qu’un nombre presque record de personnes a continué à démissionner et à être embauché dans de nouveaux rôles, selon le Département du travail. dernières offres d’emploi et résumé du roulement de la main-d’œuvre.

Le marché du travail a affiché 10,7 millions de nouvelles offres d’emploi en juin, contre 11,3 millions en mai, mais aussi beaucoup plus qu’il y a un an et une augmentation de plus de 50 % par rapport à avant la pandémie. Malgré la baisse, il y a encore environ 1,8 emplois ouverts pour chaque personne au chômage.

Pendant ce temps, les travailleurs continuent de tirer parti du marché et d’agir : 6,4 millions de personnes ont été embauchées dans de nouveaux emplois et 4,2 millions ont démissionné volontairement, ce qui se stabilise par rapport à des niveaux records mais reste extrêmement élevé.

Le refroidissement du marché du travail est “loin d’être un plongeon”, déclare Nick Bunker, directeur de la recherche économique chez Indeed Hiring Lab.

“Le marché du travail se détend un peu, mais à tous points de vue, il reste assez tendu”, ajoute Bunker. “Les perspectives de croissance économique ne sont peut-être pas aussi roses qu’il y a quelques mois, mais il n’y a aucun signe de danger imminent sur le marché du travail.”