La propriété spacieuse située dans le bloc 800 de Richardson Court à Palo Alto a été vendue le 26 septembre 2023. Le prix d’achat de 4 200 000 $ équivaut à 1 661 $ le pied carré. La maison, construite en 1956, possède une superficie intérieure de 2 528 pieds carrés. Cette maison de plain-pied dispose d’un espace de vie généreux avec quatre chambres et trois salles de bains. À l’extérieur, la maison présente une toiture composée de matériaux de goudron et de gravier. A l’intérieur, une cheminée ajoute du cachet à la maison. De plus, la maison comprend un garage pour deux voitures.

