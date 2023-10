Le rappeur de Détroit 42 Dugg ne perd pas de temps. Depuis sa sortie de prison le 16 octobre, il a déjà sorti une nouvelle chanson et un nouveau clip et annoncé un concert à Détroit au Little Caesars Arena.

Le dernier album du joueur de 28 ans Les derniers partaientune collaboration avec EST Gee, a été libéré en avril 2022. Environ un mois plus tard, 42 ans, Dugg a été arrêté pour défaut de s’être présenté en prison, à la suite d’une arrestation en 2020 pour possession d’une arme à feu.

Le 18 octobre, l’artiste posté sur Instagram, assis au sommet d’une voiture de luxe, montrant des piles d’argent. Puis, le 23 octobre, il a sorti un nouveau single intitulé « Go Again », accompagné d’un clip vidéo.

Quelques jours plus tard, la « 42e anniversaire de Dugg & Friends » a été annoncée, qui aura lieu le samedi 25 novembre à 19 heures à la Little Caesars Arena.

Nous ne savons pas encore quels “amis” rejoindront 42 Dugg sur scène pour le spectacle, mais un communiqué de presse concernant l’annonce indique que la programmation actuellement inconnue est susceptible de changer.

Les billets seront mis en vente le mercredi 1er novembre à 10h au 313Présentes.com et Ticketmaster.com.

