42 % des dateurs pensent que les applications de rencontres facilitent la recherche d”un partenaire

Il est rare d’entendre une seule personne parler positivement de son expérience de rencontres en ligne. Pourtant, de nombreux adultes qui utilisent des applications comme Tinder, Bumble et Hinge les trouvent efficaces.

Un énorme 43% des hommes ont déclaré utiliser les applications pour sortir avec désinvolture tandis que 42% ont déclaré qu’ils recherchaient un partenaire à long terme. Alternativement, 48% des femmes ont déclaré utiliser des applications de rencontres pour trouver partenaires de longue date et seulement 37 % utilisent des applications à ce jour avec désinvolture.

Selon l’étude, moins d’hommes utilisent des applications de rencontres pour trouver quelque chose de sérieux que pour trouver une situation plus décontractée.

90% des femmes et 87% des hommes se disent déçus de ce qu’ils ont vu sur les applications de rencontres.

Plus de la moitié, 55 %, des adultes ne se sentent pas en sécurité à cause du manque de messages qu’ils reçoivent. Cependant, les hommes avaient tendance à ressentir cela plus que les femmes.

L’inverse est vrai pour ceux qui se sont sentis submergés par les messages. Un énorme 54% des femmes se sentent submergées par les messages sur les applications de rencontres, mais seulement 25% des hommes ressentent la même chose.