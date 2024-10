41 nouveaux films et émissions arrivent sur Netflix le 1er octobre

C’est le début d’un nouveau mois, ce qui signifie que la bibliothèque Netflix est sur le point de recevoir une nouvelle injection de contenu. Si vous ne le saviez pas, Netflix ajoute généralement des dizaines d’émissions et de films sous licence le premier jour du mois, et octobre ne fait pas exception. 41 nouveaux films et émissions arriveront sur Netflix ce mardi, dont quelques films effrayants pour lancer la saison d’Halloween.

Comme indiqué plus haut, Netflix est clairement conscient que les téléspectateurs vont être en quête de frissons et de sensations fortes dans les prochains jours. Certains des faits saillants de l’horreur à venir sur Netflix le 1er octobre incluent Psycho, Tu es le prochain, C’est le chapitre deuxet le 2018 Halloween redémarrer.

Si votre tolérance à la peur est aussi faible que la mienne, vous recherchez peut-être quelque chose de moins terrifiant. Heureusement, Netflix nous couvre, car de nombreuses bonnes comédies sortiront également en octobre, comme 21 rue du saut et sa suite, Demoiselles d’honneuret Bruno.

Comme mon collègue Andy l’a souligné il y a quelques semaines, l’ajout le plus excitant pourrait bien être la première saison de Showtime. Gilets jaunes. Cette série télévisée à suspense raconte l’histoire d’un groupe d’adolescentes bloquées dans les bois après un accident d’avion et de l’impact que cela a sur leur vie des années plus tard. Vous l’auriez peut-être manqué si vous n’aviez pas d’abonnement Showtime, mais les abonnés Netflix vont désormais avoir la chance de découvrir cette série acclamée par la critique.

Voici tout ce que vous pouvez diffuser sur Netflix à partir de demain, le 1er octobre :

21 rue du saut

22 rue Jump

8 milles

Comme ci-dessus, donc ci-dessous

Les oiseaux

Boyz n the Hood

Demoiselles d’honneur

Bruno

Homme Cendrillon

Retraite en couple

Élysée

Plan d’évasion

Amenez-le au grec

La fille d’à côté

Halloween (2018)

C’est le chapitre deux

Jarhead

Judy

Le Karaté Kid

Le Karaté Kid Partie II

Le Karaté Kid Partie III

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 3

Légion

Réussir à Marbella (SE) – SÉRIE NETFLIX

(SE) Marnie

Psycho

Psycho II

Dragon Rouge

Robin des Bois (2010)

Robin des Bois (2018)

Sel

Écharpe

La Sentinelle

Jusqu’à la mort

Tim Dillon : C’est votre pays – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Préavis de deux semaines

Sans amis

Effacement : lot 4

Gilets jaunes : Saison 1

Tu es le prochain

N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’une fraction des nouveaux ajouts à Netflix en octobre. Assurez-vous de consulter notre liste complète des films et émissions à venir sur Netflix ci-dessous.