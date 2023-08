41 morts dans un naufrage de migrants selon 4 rescapés partis de Tunisie

ROME (AP) – Quarante et une personnes seraient mortes après qu’un bateau transportant des migrants a chaviré au large de la Tunisie dans une mer agitée, ont rapporté la Croix-Rouge italienne et des groupes de secours, citant quatre survivants qui ont été secourus et ramenés à terre mercredi.

Les survivants ont déclaré avoir quitté Sfax, en Tunisie, sur un bateau en métal avec un total de 45 personnes le 3 août. Environ six heures après le début de leur voyage, une énorme vague a renversé le navire, a rapporté la télévision d’État RAI.

La Croix-Rouge a déclaré dans un communiqué que les quatre ont survécu grâce à des chambres à air et ont réussi à grimper sur un autre navire vide à proximité, preuve du grand nombre de bateaux partant de Sfax et de la mer agitée qui a frappé la région ces derniers jours, provoquant plusieurs autres chavirements aussi.

Des photos publiées par le groupe de sauvetage humanitaire Sea-Watch prises par son avion de surveillance montraient les quatre survivants faisant signe à l’aide depuis le bateau et se dirigeant vers un pétrolier commercial, le Rimona battant pavillon maltais. Les migrants secourus par le Rimona ont ensuite été transférés sur un navire des garde-côtes italiens qui les a emmenés mercredi sur l’île sicilienne de Lampedusa, a indiqué Paul Wagner de Sea-Watch.

L’agence frontalière de l’Union européenne Frontex a déclaré avoir repéré un bateau à la dérive dans la région libyenne de recherche et de sauvetage et « informé tous les centres nationaux de coordination des secours de la région » ainsi qu’un appel de détresse étant donné qu’il s’agissait d’une urgence. Sea-Watch s’est rendu sur les lieux, a repéré le navire et a informé le navire marchand le plus proche, qui était le Rimona, a déclaré Wagner.

Selon la position GPS partagée par Sea-Watch, les survivants ont été repérés à l’intérieur de la zone de recherche et de sauvetage libyenne à environ 66 kilomètres (40 miles) de la Tunisie et à environ 200 kilomètres (125 miles) de Lampedusa.

L’Organisation internationale des migrations a déclaré que le naufrage porte à plus de 1 800 le nombre de morts et de disparus en Méditerranée centrale, la voie migratoire la plus active et la plus dangereuse au monde.

La Croix-Rouge a déclaré que les conditions des quatre survivants, pris en charge à Lampedusa, étaient bonnes et qu’ils seraient bientôt transférés sur le continent italien. Le groupe a déclaré que trois des quatre prétendent être des mineurs, tandis que le quatrième est un homme adulte, tous originaires de Côte d’Ivoire et de Guinée. Les agences des Nations Unies ont toutefois signalé qu’il n’y avait qu’un seul mineur parmi eux.

Un médecin de Lampedusa qui a soigné les quatre, le Dr Adrian Chiaramonte, a déclaré qu’ils avaient subi de « petites blessures » et souffraient de déshydratation, mais « rien de grave ».

« Ils ont dit qu’un bateau les avait vus et avait continué sa route. Une heure plus tard, ils ont vu un hélicoptère, puis le pétrolier est venu » et les a secourus, a déclaré Chiaramonte à RaiNews24, ajoutant que les survivants ont rapporté qu’au total, environ 15 personnes avaient des bouées de sauvetage rudimentaires. Aucun corps n’a été retrouvé.

La mer agitée du week-end a entraîné une série de naufrages et de tentatives de sauvetage dramatiques pour sauver les survivants. Les autorités italiennes ont sauvé des dizaines de migrants de la mer et des récifs rocheux au large de Lampedusa, mais au moins 30 personnes ont été portées disparues par des survivants de navires chavirés. Huit corps échoués à Sfax.

Les côtes anarchiques de la Libye étaient autrefois le principal point de départ des opérations de trafic de migrants. Mais ces derniers mois, la côte orientale de la Tunisie, notamment la ville portuaire de Sfax, est devenue le principal point de départ des migrants, principalement d’Afrique subsaharienne, pour se rendre en Italie et dans d’autres parties de l’Europe sur de petites embarcations.

Les départs récents ont peut-être été alimentés par le fait que les autorités tunisiennes sévissent de plus en plus contre les migrants noirs. Le président tunisien Kais Saied a promu des remarques infondées selon lesquelles les migrants subsahariens font partie d’un complot visant à modifier l’identité et la démographie du pays, alimentant les tensions entre les habitants et les étrangers noirs.

Depuis le début du mois de juillet, des centaines de migrants subsahariens auraient été arrêtés dans des villes côtières et jetés dans des zones frontalières désertes avec la Libye ou l’Algérie – des pays qui ont leur propre longue histoire de graves violations des droits humains, d’abus contre les migrants et d’expulsions collectives.

Le ministre tunisien de l’Intérieur a reconnu que de petits groupes sont repoussés dans les zones désertiques frontalières avec la Libye et l’Algérie, mais a nié les mauvais traitements.

Les autorités tunisiennes estiment qu’environ 17 000 personnes subsahariennes sont actuellement concentrées dans la région de Sfax.

Selon le ministère de l’Intérieur, plus de 93 000 migrants sont arrivés en Italie jusqu’à présent cette année, soit plus du double des 45 000 arrivés au cours de la même période en 2022. Les principales nationalités de ceux qui arrivent sont de Guinée, de Côte d’Ivoire, d’Égypte et de Tunisie.

Le Premier ministre italien Giorgia Meloni, dont le gouvernement de droite comprend le parti anti-migrants de la Ligue, a galvanisé l’UE pour qu’elle se joigne à elle dans les efforts visant à persuader la Tunisie de réprimer les opérations de contrebande, mais les bateaux continuent de partir.

Des appels ont afflué mercredi pour que l’Europe développe des voies de migration sûres et légales afin de prévenir de futurs décès, faisant écho à un refrain qui fait suite aux fréquents incidents de décès en Méditerranée de migrants désespérés à la recherche d’une vie meilleure et plus sûre en Europe.

Dans un communiqué, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, l’agence pour l’enfance et l’OIM ont déclaré que le navire à coque en acier était particulièrement inapproprié pour un voyage de ce type, en particulier compte tenu des « conditions météorologiques et maritimes prohibitives ».

« Cela met en évidence le manque absolu de scrupules des trafiquants qui exposent ainsi les migrants et les réfugiés à des risques extrêmement élevés de mort en mer », ont déclaré les agences.

Renata Brito a rapporté de Barcelone, Espagne.

Nicole Winfield, Renata Brito et Frances D’emilio, The Associated Press