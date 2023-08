41 morts après le chavirement d’un bateau de migrants au large d’une île italienne

Quarante et une personnes sont mortes après le naufrage d’un bateau de migrants en Méditerranée la semaine dernière, ont déclaré mercredi des survivants aux médias italiens locaux.

Quatre survivants qui ont atteint l’île italienne de Lampedusa ont déclaré aux sauveteurs qu’ils se trouvaient sur un bateau transportant quarante-cinq personnes, dont trois enfants, a rapporté l’agence de presse Ansa.

Les sauveteurs récupèrent un corps après qu’un bateau de migrants s’est brisé dans une mer agitée, sur une plage près de Cutro, dans le sud de l’Italie, le dimanche 26 février 2023. Giuseppe Pipita / AP

Le bateau est initialement parti jeudi de la ville de Sfax en Tunisie – un foyer notoire pour le trafic de migrants – mais le bateau s’est renversé et a coulé quelques heures après le départ, a rapporté Ansa, citant les récits des survivants.

Les survivants se composaient de trois hommes et d’une femme originaires de Côte d’Ivoire et de Guinée qui ont déclaré avoir d’abord été secourus par un cargo, avant d’être transférés sur un navire des garde-côtes italiens.

Des questions subsistent quant à savoir si ces comptes de survivants sont connectés à deux naufrages Cela s’est produit dimanche, les garde-côtes italiens ayant déclaré qu’une trentaine de personnes avaient disparu d’une épave.

Refugees in Libya, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour assurer l’arrivée en toute sécurité des réfugiés, a déclaré dans un publication sur les réseaux sociaux dimanche que les garde-côtes italiens avaient récupéré 57 survivants et deux corps lors de cet incident particulier.

Dans une autre opération, 34 migrants ont été héliportés par le service italien de secours d’urgence en montagne dimanche après s’être échoué sur une falaise à Lampedusa – située dans la région de Sicile dans le sud de l’Italie – et géographiquement plus proche de la Tunisie que du continent italien.

Données gouvernementales du ministère italien de l’Intérieur montre qu’environ 93 700 migrants sont arrivés en Italie par voie maritime cette année, les nationalités les plus importantes de migrants étant originaires de Guinée et de Côte d’Ivoire.

Un homme salue alors qu’il débarque du navire de sauvetage Open Arms sur l’île sicilienne de Lampedusa, dans le sud de l’Italie, le mardi 20 août 2019. Salvatore Cavalli / AP

Séparément, les garde-côtes tunisiens à Sfax ont déclaré lundi avoir secouru deux personnes et récupéré 11 corps de migrants dont le bateau avait chaviré dans les eaux tunisiennes.

Le bateau transportait au total 57 personnes en provenance de pays d’Afrique subsaharienne et 44 autres passagers étaient toujours portés disparus, ont indiqué lundi les autorités tunisiennes à la télévision d’Etat.