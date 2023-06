4,1 millions aux États-Unis, 130 dans l’équipe Biden : pourquoi les Indiens d’Amérique comptent

Après des années à essayer de renforcer son influence, la communauté indo-américaine a finalement commencé à prendre de l’importance dans la politique américaine. L’administration Joe Biden honorant le Premier ministre Narendra Modi d’une visite d’État, réservée aux alliés les plus proches, ne fera que renforcer l’importance de la communauté.

Parmi les Américains d’origine asiatique, les Indiens d’Amérique constituent la tranche de l’électorat à la croissance la plus rapide et parmi les plus actifs politiquement.

Les données de l’American Community Survey indiquent qu’il y a au moins 4,1 millions d’Américains d’origine indienne, représentant 1,3% de la population américaine et formant le deuxième groupe d’immigrants aux États-Unis, après les Américains d’origine mexicaine.

Les dirigeants communautaires désireux de saluer PM

Les précédentes visites du Premier ministre Modi aux États-Unis ont été marquées par des rassemblements massifs de la diaspora, comme ceux de Madison Square et de Houston. Cette fois, cependant, faute de temps, les membres de la communauté indienne n’auront qu’une heure à passer avec le premier ministre.

Le 23 juin, immédiatement après avoir terminé ses engagements officiels lors de la visite d’État et avant de se rendre en Égypte, le Premier ministre Modi s’adressera à un rassemblement de 1 000 Amérindiens au Reagan Center, à Washington DC, sur le rôle de la diaspora dans la croissance de l’Inde et de la NOUS.

Bharat Barai, président de l’Indian American Community Foundation, a déclaré que le Premier ministre n’aurait qu’une heure pour le discours car il devait partir pour l’Égypte peu après. « Il (le Premier ministre Modi) a toujours été aimable de nous rencontrer et il nous a pressés malgré son emploi du temps chargé. C’était après que nous ayons contacté le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar et le Premier ministre, et ils ont accepté de passer quelques minutes avec nous. avant son départ pour l’Égypte », a-t-il déclaré à NDTV.

Les dirigeants communautaires des groupes sikhs, de la communauté Dawoodi Bohra, des mandals du Maharashtra, des samaj gujarati, des associations de médecins, des associations de propriétaires de motels, des groupes telugu et tamouls et bien d’autres devraient faire partie de l’événement avec le Premier ministre.

La célèbre chanteuse Mary Miligen chantera probablement l’hymne national, tandis que Ria Pawar chantera l’hymne américain.

En fait, des groupes communautaires indo-américains espéraient accueillir le Premier ministre à Chicago et avaient déjà réservé trois stades. Mais, comme la visite d’État était prévue pour deux jours et la visite en Égypte juste après, le plan de Chicago a dû être annulé.

La communauté indo-américaine a une présence importante dans de nombreux «États du champ de bataille» tels que la Pennsylvanie, la Floride et l’Ohio, qui sont essentiels pour décider de la présidence. Il y a près de 1,8 million d’Indiens américains, dont les votes sont cruciaux dans les États swing tels que l’Arizona et le Wisconsin et pourraient aider à faire basculer les élections d’une manière ou d’une autre.

Politiquement, les Indiens d’Amérique se sont penchés vers les démocrates, mais il y a eu des voix fortes soutenant les républicains dans un passé récent.

L’administration Biden actuelle a une forte représentation des Indiens d’Amérique aux postes clés. Il y a plus de 130 Amérindiens occupant des postes de direction dans l’administration, dont plusieurs occupent des postes de haut rang à la Maison Blanche jamais occupés auparavant par des immigrants.

Les experts estiment que la prestation de serment de Kamala Harris en tant que vice-présidente a marqué un tournant décisif pour la communauté. Mme Harris a des racines dans le Tamil Nadu.

Récemment, Ajay Banga, un Indo-Américain, a assumé le rôle de président de la Banque mondiale. Il est le premier Américain d’origine indienne à diriger l’institution financière mondiale.

Le président Biden a fait d’Ashish Jha, né au Bihar, de l’Université Brown, le coordinateur des efforts de la Maison Blanche contre le Covid-19.

Influence croissante dans la politique américaine

Près de 40 % des immigrants indiens sont arrivés aux États-Unis après 2010 et la communauté commence tout juste à montrer son poids politique.

La représentation de la communauté indo-américaine n’a fait qu’augmenter dans la politique américaine depuis que Bobby Jindal de Louisiane est devenu le premier Amérindien à se présenter à la présidence.

Lors de la dernière élection américaine, Pramila Jayapal de Washington, Ro Khanna de Californie et Raja Krishnamoorthi de l’Illinois ont été élus, portant le nombre d’Indiens américains à la Chambre d’un représentant — Ami Bera de Californie qui a été élu en 2012 — à quatre .

En février, l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des Nations Unies, Nikki Haley, a annoncé qu’elle se présenterait à la présidence américaine en 2024. Dans sa campagne, elle a parlé d’être la fière fille d’immigrants indiens. « Pas noir, pas blanc, mais différent », a-t-elle déclaré.

Peu de temps après, Vivek Ramaswamy, un riche entrepreneur conservateur, a annoncé qu’il rejoindrait le concours présidentiel de 2024. M. Ramaswamy s’est attaqué au «réveilisme» et à ce qu’il appelle le travail de la gauche progressiste.

La bataille de plus en plus féroce entre démocrates et républicains pour les votes indo-américains montre que la communauté devient électoralement importante dans de nombreux États américains.

De plus, le fait d’être un groupe d’immigrants bien rémunérés et instruits fait des Indiens d’Amérique un bassin très attrayant de donateurs potentiels pour les campagnes politiques. Les républicains et les démocrates ont fait des efforts sincères pour les courtiser, en particulier dans les régions susceptibles de connaître des compétitions serrées.

Les Indiens occupent des rôles dominants dans un certain nombre de domaines, de la technologie de l’information à la médecine en passant par le milieu universitaire. Il y a aussi d’autres réussites : 73 % des lauréats du National Spelling Bee aux États-Unis depuis 1999 sont des Indiens d’Amérique.

La puissance économique de la communauté est également importante car il s’agit du groupe ethnique le plus riche du pays avec un revenu moyen des ménages bien supérieur au revenu moyen des ménages aux États-Unis.

La communauté indo-américaine est le plus grand groupe de diaspora au monde depuis 2010 et constitue une ressource puissante pour le gouvernement Narendra Modi.

Même les dirigeants de l’opposition tels que Rahul Gandhi ont activement poursuivi la communauté indo-américaine pour rallier le soutien au Congrès.