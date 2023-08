41 migrants portés disparus après un nouveau naufrage en Méditerranée

Quarante et un migrants ont disparu après le naufrage de leur bateau en Méditerranée la semaine dernière.

Quatre survivants ont dérivé pendant des jours avant d’être secourus et amenés sur l’île italienne de Lampedusa.

Seize migrants sont morts dans des naufrages au large des côtes de la Tunisie et du Sahara occidental ces derniers jours.

Quarante et un migrants, dont trois enfants, seraient morts après avoir fait naufrage la semaine dernière en Méditerranée, ont indiqué les agences de l’ONU, citant quatre survivants amenés mercredi sur l’île italienne de Lampedusa.

Leur embarcation métallique s’est renversée par mauvais temps dans la nuit de jeudi à vendredi après être partie du port tunisien de Sfax, indique un communiqué conjoint des agences onusiennes pour les réfugiés, l’enfance et la migration.

Les survivants – un garçon de 13 ans seul, une femme et deux hommes – ont dérivé pendant des jours avant d’être secourus par un navire marchand mardi, ont-ils déclaré. Ils ont finalement été amenés à Lampedusa par les garde-côtes italiens mercredi.

Dans un communiqué séparé, la Croix-Rouge italienne, qui gère le centre d’accueil des migrants sur l’île, a déclaré que les quatre étaient généralement en bonne santé.

Ils ont déclaré être originaires de Côte d’Ivoire et de Guinée et n’avaient aucun lien avec les migrants disparus, a-t-il ajouté.

Le parquet de Sfax a indiqué qu’il ouvrait une enquête sur « toute personne » qui aurait aidé les migrants à « traverser illégalement les frontières maritimes » vers la Tunisie, causant leur mort.

Le naufrage est l’un des nombreux incidents meurtriers signalés ces derniers jours après une période de mauvais temps.

Lundi, des responsables avaient signalé que 16 migrants étaient morts dans des naufrages au large des côtes de la Tunisie et du Sahara occidental.

Et dimanche, l’agence des Nations Unies pour les migrations, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), a déclaré qu’au moins 30 personnes étaient portées disparues après deux naufrages au large de Lampedusa.

La petite île, située à seulement 90 milles (environ 145 kilomètres) de la Tunisie, est la première escale de nombreux migrants se rendant d’Afrique du Nord vers l’Europe.

Mais beaucoup d’entre eux ne survivent pas, faisant de la traversée de la Méditerranée centrale la plus meurtrière au monde.

Plus de 1 800 personnes sont mortes en tentant la route jusqu’à présent cette année, selon les chiffres de l’OIM de vendredi – plus du double des décès à la même période l’année dernière.

« Bateaux low-cost »

Les quatre survivants ont déclaré à la Croix-Rouge qu’ils avaient survécu en flottant sur des chambres à air. Une déclaration de l’agence de patrouille frontalière de l’UE Frontex a suggéré qu’au moins une partie de leur bateau avait survécu.

Un avion de Frontex a repéré mardi matin « un bateau métallique avec quatre personnes à bord » dans les eaux couvertes par les opérations de recherche et de sauvetage libyennes, a indiqué l’agence.

Le bateau était « à la dérive » alors Frontex a donné l’alerte et les quatre ont été secourus par un navire marchand, avant d’être transférés sur un navire des garde-côtes italiens.

L’attaché de presse de l’OIM, Flavio Di Giacomo, a déclaré que le bateau des migrants aurait été mal équipé pour le type de mauvais temps observé en Méditerranée centrale la semaine dernière.

Il a déclaré mercredi à l’AFP :

Les migrants subsahariens (en partance de Tunisie) sont contraints d’utiliser ces bateaux en fer à bas prix qui se cassent après 20 ou 30 heures de navigation.

« Avec ce genre de mer, ces bateaux chavirent facilement. Il est très probable qu’il y ait beaucoup plus de naufrages que ceux que nous connaissons – c’est la vraie crainte. »

Les trafiquants d’êtres humains qui ont envoyé des migrants en mer dans de telles conditions sont « plus criminels que d’habitude… totalement sans scrupules », a-t-il ajouté.

« Envoyé à l’abattoir »

Une enquête sur les naufrages de dimanche a été ouverte à Agrigente, sur l’île italienne de Sicile.

Le chef de la police d’Agrigente, Emanuele Ricifari, a déclaré que les trafiquants savaient que du mauvais temps était prévu.

Il a déclaré aux médias italiens ce week-end :

Celui qui les a permis, ou les a forcés, à partir avec cette mer est un criminel fou sans scrupules.

C’était « les envoyer à l’abattoir avec cette mer », a-t-il ajouté.

Près de 94 000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes jusqu’à présent cette année, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, contre près de 45 000 à la même période l’an dernier.

Dans leur communiqué, les agences onusiennes ont renouvelé mercredi leur appel à des « mécanismes coordonnés de recherche et de sauvetage » en Méditerranée centrale.

Ils ont également appelé à des voies légales plus sûres pour les migrants et les réfugiés vers l’Europe, « pour éviter que les personnes n’aient à recourir à des voyages dangereux en quête de sécurité et de protection ».