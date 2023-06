41 femmes brutalement tuées dans une énorme émeute de gangs dans une prison au Honduras | Nouvelles du monde

Les victimes ont été tuées par des gangs de rue, semble-t-il (Photos : AP/Reuters/Twitter/@HXNews) Quelque 41 femmes ont été brûlées, poignardées ou abattues lors d’une émeute de gangs qui a éclaté dans une prison du Honduras. Les horribles violences ont eu lieu mardi, dans la ville de Tamara, à la périphérie de la capitale du pays d’Amérique centrale, Tegucigalpa. Le président Xiomara Castro a déclaré que l’émeute au Centro Femenino de Adaptacion Social avait été planifiée par des «maras» – un type de gang de rue – avec «la connaissance et l’assentiment» des gardes. Les assaillants les ont « retirés » de la prison à 8 heures du matin, puis ont commencé à massacrer des femmes et à allumer des incendies, a déclaré la commissaire adjointe du système pénitentiaire du pays, Sandra Rodriguez Vargas. La majorité des victimes (26) sont mortes à cause de l’incendie tandis que d’autres ont été tuées avec des fusils ou des couteaux. Un groupe de sept personnes reçoit toujours des soins médicaux. Aucun des gardes ne semble avoir été blessé et aucun d’entre eux n’a été hospitalisé. Des armes, notamment des fusils, des machettes et d’autres types de lames, ont été retrouvées à l’intérieur de la prison après l’émeute. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Des proches à l’extérieur de la prison pour femmes Centro Femenino de Adaptacion Social (Photo: Reuters)



La police nationale transfère des détenus qui auraient été impliqués dans l’émeute (Photo: Getty)



Des policiers utilisant des boucliers anti-émeute à l’extérieur de la prison (Photo: Reuters) Plusieurs habitants ont déclaré à la presse qu’il y avait eu de nombreux avertissements que l’attaque se produisait avant mardi. Cela inclut Johanna Paola Soriano Euceda, qui attendait à l’extérieur d’une morgue des nouvelles de sa mère Maribel Euceda et de sa sœur Karla Soriano. Elle a déclaré que les deux hommes étaient jugés pour trafic de drogue mais qu’ils étaient détenus dans la même zone que les criminels condamnés. Ils avaient dit à Johanna dimanche, la dernière fois que la famille s’était parlée, que « les membres de gangs étaient hors de contrôle et se battaient tout le temps avec eux ». Plus: Tendance

Une autre femme, qui ne voulait pas être nommée, a déclaré que son amie de 26 ans, Alejandra Martinez, lui avait dit « que 18 personnes les avaient menacées, qu’elles allaient les tuer si elles ne livraient pas un parent ». Les victimes de la violence des gangs sont parfois obligées de « livrer » un être cher en révélant son nom, son adresse et sa description afin que les membres du gang puissent ensuite le kidnapper, le voler ou le tuer. Des personnes ont été vues à l’extérieur du centre de détention attendant d’entendre des nouvelles de leurs amis et de leur famille (Photo: Reuters)



Un proche d’un détenu est réconforté par la nouvelle de l’horrible massacre (Photo: Reuters)



Des proches ont déclaré qu’il y avait eu plusieurs avertissements indiquant que des membres de gangs planifiaient l’attaque (Photo: Getty) Les gangs exercent généralement un large contrôle au sein des institutions du Honduras, ce que le gouvernement a tenté de réprimer ces derniers mois. Le bain de sang de mardi était probablement une réponse à ces efforts, soupçonne la chef du système pénitentiaire du pays, Julissa Villanueva. « Nous ne reculerons pas », a-t-elle déclaré dans une allocution télévisée, tandis que Mme Castro a promis de prendre des « mesures drastiques ». Le Honduras et plusieurs de ses pays voisins ont des histoires de incidents meurtriers en prison. Quelque 41 personnes ont été tuées, la majorité brûlées vives (Photo: Getty) Cela semble être le pire dans un centre de détention pour femmes de la région depuis 2017, lorsque des jeunes filles d’un établissement guatémaltèque ont mis le feu à des matelas. Ils protestaient contre les viols et autres mauvais traitements, mais 41 ont fini par mourir dans la fumée et les flammes. Le Honduras a vu le pire catastrophe carcérale depuis un siècle en 2012, lorsque 361 détenus sont morts à la prison de Comayagua dans un incendie. L’expert hondurien des droits de l’homme Joaquin Mejia a déclaré: «Le problème est d’empêcher les gens de faire de la contrebande de drogue, de grenades et d’armes à feu. Les événements de mardi montrent qu’ils n’ont pas été en mesure de le faire. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

