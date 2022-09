41% des travailleurs noirs et des minorités au Royaume-Uni souffrent de racisme au travail

41% de ces travailleurs “ont été confrontés au racisme au travail au cours des cinq dernières années”, selon un rapport publié mercredi par le Trades Union Congress, une fédération de syndicats. Le TUC affirme qu’il s’agit de la plus grande étude sur la question jamais menée au Royaume-Uni.

Chez les jeunes travailleurs, les chiffres sont encore plus troublants. Environ 52 % de Noirs, de bruns et de minorités ethnique les travailleurs âgés de 25 à 34 ans ont déclaré avoir été victimes de racisme pendant cette période, tandis que 58 % de ceux âgés de 18 à 24 ans ont déclaré la même chose.

Les incidents racistes comprenaient le fait d’entendre des blagues racistes, d’être soumis à des stéréotypes ou à des commentaires sur l’apparence, de recevoir des remarques racistes ou d’être carrément victime d’intimidation et de harcèlement.

Pour le rapport, les chercheurs de Number Cruncher Politics ont organisé des groupes de discussion l’année dernière et ont interrogé 1 750 personnes noires, brunes et appartenant à des minorités ethniques. travailleurs entre février et mai de cette année.

L’étude a également révélé que les travailleurs sont réticents à signaler les incidents de comportement raciste. Environ 44% ont déclaré ne pas les avoir signalés parce qu’ils “ne pensaient pas que cela serait pris au sérieux”.

Et près de la moitié de tous les travailleurs noirs, bruns et issus de minorités ethniques, ou BME, ont déclaré avoir « subi au moins une forme de discrimination compatible avec le racisme institutionnel ».

Le racisme institutionnel – souvent défini comme des systèmes qui perpétuent la discrimination et les préjugés dans les organisations – peut inclure le fait d’être injustement discipliné ou de manquer une promotion.

“Ce rapport lève le voile sur le racisme sur les lieux de travail au Royaume-Uni. Il met en lumière l’énorme échelle de la discrimination structurelle et institutionnelle à laquelle sont confrontés les travailleurs du BME”, a déclaré la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady.

“Beaucoup nous ont dit qu’ils avaient été victimes d’intimidation raciste, de harcèlement – et pire encore. Et de manière alarmante, la grande majorité n’a pas signalé cela à leur employeur”, a-t-elle ajouté.

Répondant au rapport, Matthew Percival, directeur des compétences et de l’inclusion à la Confédération de l’industrie britannique, a déclaré que “les données montrent qu’il reste encore du chemin à parcourir pour aborder l’égalité raciale et ethnique dans la société. Les entreprises doivent faire tout ce qu’elles peuvent pour créer un milieu de travail inclusif et lutter contre la discrimination. »

La CBI encourage les entreprises à signaler les écarts de rémunération ethniques et à fixer des objectifs clairs pour améliorer la participation au BME aux niveaux supérieurs, a ajouté Percival.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: “Notre plan d’action britannique inclusif définit des plans pour construire une société plus juste et plus inclusive, y compris la promotion de l’équité sur le lieu de travail et des mesures pour lutter contre l’écart de rémunération ethnique.”