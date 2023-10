41 % des espèces amphibies de la planète sont désormais menacées d’extinction, selon une étude

De plus en plus d’espèces d’amphibiens sont menacées d’extinction, selon une évaluation mondiale portant sur 8 000 espèces.

Alors qu’en 2004, 39 % des espèces étaient menacées, environ 41 % le sont désormais.

De nombreuses espèces amphibies sont au bord de l’extinction en raison de la destruction de leur habitat, des maladies et du changement climatique.

Les amphibiens de la Terre – de la grenouille épineuse au triton rouge noueux, en passant par le couineur géant d’Afrique de l’Ouest, le crapaud arboricole orné et la salamandre de feu – sont poussés plus près du gouffre en raison de la destruction de l’habitat, des maladies et du changement climatique, avec 41 % des espèces. aujourd’hui menacé d’extinction.

Telles sont les conclusions d’une nouvelle évaluation mondiale dévoilée mercredi par les défenseurs de l’environnement portant sur 8 011 espèces d’amphibiens, des vertébrés qui habitent à la fois des habitats aquatiques et terrestres. La situation des amphibiens dans le monde est plus désastreuse aujourd’hui qu’au moment de la première évaluation de ce type en 2004, lorsque 39 % des espèces étaient menacées, selon les données actualisées pour cette période.

Les activités humaines et le changement climatique ont bouleversé l’équilibre délicat de notre planète, au détriment de sa faune et de sa flore. Parmi les vertébrés, les amphibiens sont dans la pire situation : 27 % des mammifères, 21 % des reptiles et 13 % des oiseaux sont menacés d’extinction selon des évaluations distinctes.

L’évaluation des amphibiens a nécessité une collaboration mondiale de plus de 1 000 experts. Trouver une espèce menacée d’extinction signifie qu’elle a été évaluée comme « en danger critique d’extinction », « en danger » ou « vulnérable » sur la « liste rouge » des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’autorité mondiale en matière de faune. risque d’extinction.