41 000 $ en bourses décernées à 17 étudiants lors de la réception de la Starved Rock Country Community Foundation – Shaw Local

La Starved Rock Country Community Foundation a remis plus de 41 000 $ en bourses à 17 étudiants lors d’une réception dimanche à Ottawa.

L’événement a été animé par Pamela Beckett qui a fondé l’organisation en 2015 avec son mari Chuck.

« Nous sommes heureux d’honorer les boursiers et la générosité des donateurs locaux qui se soucient suffisamment profondément d’investir dans l’éducation des jeunes locaux », a déclaré Beckett.

Les bourses et les récipiendaires comprennent:

La bourse d’études Rising Star de 5 000 $ établie par Ethel McConnell, enseignante retraitée des écoles élémentaires d’Ottawa et de Marseille, a été remise à Maggie McDonald de Seneca. La fille de Mark et Carrie McDonald poursuivra des études en éducation de la petite enfance et en éducation élémentaire à l’Illinois State University.

La bourse d’études Mac-Aero de 10 000 $ pour l’aéronautique et l’aviation, également créée par McConnell, est allée à Lily Ann Keutzer de Princeton. La fille de Steve et Michelle Keutzer envisage de se spécialiser en technologie de vol d’aviation professionnelle à l’Indiana State University. Le prix rend hommage au mari d’Ethel, Ed, agriculteur, vétéran et propriétaire de Mac-Aero à Seneca, où il a reconstruit et réparé des avions légers.

Isabella Caciatorri, de Spring Valley, (au milieu) avec ses parents Justin et Amy, était l’une des quatre récipiendaires de la bourse Carol et Dick Janko pour les entrepreneurs prometteurs. La famille Janko était représentée à la réception par Jason et Amy (Janko) Gahan. (Photo fournie par Fran Brolley)

La bourse d’études Carol et Dick Janko pour les entrepreneurs prometteurs a décerné un total de 7 500 $ à quatre étudiants : Madelyn Torrance de Granville, Jacksen Ortgiesen de Dixon, Isabella Caciatorri de Spring Valley et Grace Carroll d’Ottawa. Madelyn, la fille de Dean et Theresa Torrance, étudiera le génie chimique à l’Université d’Auburn. Jacksen, le fils de Shawn et Angie Ortgiesen, se spécialisera en affaires à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. Isabella, la fille de Justin et Amy Cacciatori, se spécialisera en design d’intérieur et mineure en gestion de la construction à l’ISU. Et Grace, la fille de Doug et Paula Carroll, se spécialisera en design d’intérieur, architecture et commerce à l’ISU.

La bourse Advantech Internet of Things (IoT) pour la science, l’ingénierie et la technologie a décerné une paire de bourses de 1 500 $ à Torrance et Mason Sterling, de Streator. Mason, le fils de Rebecca et Joseph Sterling, se spécialisera en génie mécanique à l’U of I.

La bourse Thomas « Tucker » Tillman, créée par sa nièce Shalanda Rabadan, a été décernée à Alex Graham d’Ottawa. Le fils de Mike et Beth Graham se spécialisera en justice pénale et jouera au football à l’Université McKendree au Liban.

La bourse d’études Pie It Forward de 1 000 $ créée par Tangled Roots Brewing Company a été décernée à Jayce Ladzinski du Pérou. Le fils de Tom et Angela Ladzinski vient de terminer sa première année en marketing à l’université Bradley.

La bourse d’études Women Inspired Network Young Women Leaders de 3 000 $ établie par la SRCCF a été décernée à Corinne Francis, d’Ottawa. La fille de Kevin et Heather Francis se spécialisera en art/illustration à la Northern Illinois University.

La bourse d’études Charles H. Beckett de 2 500 $ pour les arts culinaires, également créée par le conseil d’administration de la SRCCF, est allée à Madelynn Guilinger, de Morris. La fille de Brad et Keri Guilinger se spécialisera en gestion des arts culinaires au Joliet Junior College.

La bourse commémorative Stephen Charles Vogler de 1 220 $ établie par le président et directeur général de Starved Rock Media, John Spencer, a été décernée à Eric Lockwood, du Pérou. Le fils de Kirk et Dawn Lockwood termine un AA en communications à l’IVCC.

La bourse d’études Finish Line de 5 000 $ créée par le philanthrope David Eller, d’Ottawa, a été décernée à Rosevelia Rocha, de l’Illinois Valley Community College, de Mendota. La fille d’Anzurio et de Rosario Rocha se spécialisera en éducation élémentaire bilingue à l’U de I.

Les bourses Robert J. Moore et Ellen G. Moore de 8 000 $ pour les diplômés de l’école secondaire Fieldcrest seront réparties (4 000 $ chacune) entre Aralyn McCullough et Zoey Dye, toutes deux de Wenona. Fille de Hilary et Jamie Gott, Aralyn se spécialisera en beaux-arts et en graphisme à l’Illinois Wesleyan University. La fille de Chris et Annie Dye se spécialisera en sciences et troubles de la communication au Santa Fe College de Gainesville, en Floride.

Pamela Beckett a également annoncé que la bourse commémorative Molly Lenora Yacko créée par sa cousine Emily Yacko sera décernée en 2024 pour aider les personnes touchées par le suicide et les problèmes de santé mentale. Yacko a organisé le « Run Today for Tomorrow 5K » à 9 h le samedi 24 juin à Ottawa.

Pour plus d’informations sur les bourses SRCCF, visitez www.srccf.org ou composez le 815-252-2906.