40e courge parmi d’énormes entrées au concours national annuel de légumes géants

BONNE gourde, c’est énorme ! La jeune Clara Smith monte sur la courge la plus lourde du concours national annuel des légumes géants.

Clara, six ans, a été photographiée avec le 40e whopper, cultivé par Oliver Newman, parmi une mer d’autres goliaths de jardin.

Clara Smith, six ans, est assise au sommet d’un 40e squash 1 crédit

Des dizaines de producteurs ont participé à leurs efforts, y compris Carl Lambourne, 52 ans, qui n’était pas le seul à devoir soulever le sien sur des balances.

Carl, qui a engagé une 24½e citrouille, a déclaré : « J’ai dû la transporter ici sur une remorque. Vous obtenez des regards drôles sur la route!

Joe Atherton, 67 ans, a quant à lui battu son propre record du plus long navet, passant de 13 pieds en 2019 à 15 pieds cette année.

Le grand-père de neuf enfants Joe, de Mansfield, Notts, a déclaré: “Vous poussez toujours un soupir de soulagement une fois qu’il est transporté et officiel sur la table des juges.”

Les autres gagnants étaient Sebastian Suski avec le concombre le plus long – 3 pieds 8 pouces – et Peter Glazebrook avec une aubergine record du monde de plus de 7 livres.

Plus de 10 000 fans de jardinage sont attendus au salon annuel ce week-end au Three Counties Showground à Malvern, Worcs.

Une énorme citrouille cultivée par Carl Lambourne a dû être transportée par chariot élévateur 1 crédit

Peter Glazebrook a établi un record du monde de la taille de son aubergine Crédit : PA

Un chou colosse a été exposé au Concours National des Légumes Géants 1 crédit