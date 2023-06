402 projets seniors en Colombie-Britannique recevront un financement fédéral

Le gouvernement fédéral investit dans les personnes âgées du Canada, avec des millions de dollars pour les responsabiliser et améliorer leur santé et leur bien-être.

Le 23 mai, le ministre des Aînés, Kamal Khera, a annoncé que plus de 61 millions de dollars seraient investis dans 3 000 projets communautaires dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Pour la Colombie-Britannique, 402 projets reçoivent un soutien, ce qui aidera à financer des programmes axés sur les personnes âgées qui restent actives, informées et socialement connectées dans leurs communautés.

Cela peut inclure des projets qui favorisent le vieillissement en bonne santé, préviennent la maltraitance des personnes âgées, célèbrent la diversité et aident les personnes âgées à vieillir dans leur propre maison.

Les personnes âgées représentant un groupe de population croissant au Canada, atteignant près de 25 % de la population d’ici 2051, soutenir leur bien-être et leur inclusion demeure une priorité pour le gouvernement, a déclaré Khera.

Certains des projets en Colombie-Britannique comprennent le programme « Go Tahsis », qui vise à promouvoir le bénévolat chez les personnes âgées et à les sensibiliser à la maltraitance des personnes âgées, ainsi que celui nommé « Accessibility Upgrades for NSVS » à West Vancouver pour permettre aux personnes âgées handicapées de participer à leur communauté.

